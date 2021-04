Un altro uomo ucciso durante l’arresto negli Stati Uniti: il video sconvolgente [VIDEO]

Ennesimo caso di decesso durante un arresto negli Stati Uniti. Il video sconvolgente, ripreso dalla telecamera indossata da uno degli agenti, mostra tutto il procedimento con cui il 26enne Mario Arenales Gonzalez, è stato preso in arresto ed è poi morto.

Il caso George Floyd ha scoperchiato un vaso di Pandora contenente decine di arresti con conseguenze mortali negli Stati Uniti. È il caso questa volta di Mario Arenales Gonzalez, un 26enne fermato e morto durante l’arresto. Vi è di nuovo un video a mettere sotto accusa a polizia negli Stati Uniti. Il dipartimento di polizia di Alameda, in California, ha infatti diffuso oggi la registrazione delle body cam degli agenti che la scorsa settimana hanno fermato Mario Arenales Gonzalez, morto poi durante l’arresto. Nel video si vede come i poliziotti abbiano immobilizzato il 26enne a terra, dopo essere intervenuti in un supermercato chiamati da alcuni clienti insospettiti dall’uomo che aveva staccato le etichette di sicurezza da bottiglie di alcolici.

Nel video pubblicato martedì vengono mostrati i due agenti che si avvicinano a Gonzalez alla fine di una strada senza uscita. Parlano con lui per circa 10 minuti prima di tentare di mettergli le mani dietro la schiena, mentre gli chiedono ripetutamente di smettere di resistere. Tuttavia, l’uomo fa resistenza per diversi minuti prima che i poliziotti lo costringano a terra. Secondo le dichiarazioni della polizia, Gonzalez era stato fermato come sospettato per un possibile furto il 19 aprile nell’isolato 800 di Oak Street. L’uomo sembrava essere sotto l’effetto di alcool. Secondo la polizia, quando gli agenti hanno tentato di trattenerlo, hanno dovuto lottare con lui per convincerlo a mettere le braccia dietro la schiena, come si può vedere nel video, intorno al minuto 15.

La famiglia

La famiglia di Gonzalez ha dichiarato che Mario era in buona salute e non aveva complicazioni mediche e sta cercando accuse penali contro i tre agenti coinvolti. La famiglia ha chiesto inoltre un’indagine indipendente sulle azioni degli agenti e sulla loro formazione, nonché sui nomi degli ufficiali.

“La polizia ha ucciso mio fratello nello stesso modo in cui hanno ucciso George Floyd“, ha dichiarato il fratello Jerry Gonzalez in una conferenza stampa fuori dal municipio martedì. “Non c’era motivo di trattenerlo, figuriamoci ucciderlo. L’APD ha preso una situazione calma e l’ha resa fatale.”