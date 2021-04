Uccide la fidanzata picchiandola nuda in diretta streaming: Youtuber sconterà 6 anni di carcere. È accaduto in Russia

Uno youtuber russo, ReeFlay, 30 anni, ha ucciso la fidanzata e sconterà sei anni di carcere. L’uomo ha assassinato la compagna durante una diretta streaming dopo averla picchiata a morte in cambio di soldi online. La ragazza, Valentina Grigoryeva, 28 anni, è morta per le «ferite riportate alla testa».

Lo Youtuber aveva preso soldi dagli osservatori per picchiarla a livello verbale e fisico nella diretta streaming in cui è occorso il delitto. L’uomo aveva etichettato la fidanzata definendola “prostituta“, “puzzolente“. All’inizio gli inquirenti supponevano che la ragazza fosse morta dopo essere rimasta chiusa fuori quasi nuda a temperature sotto zero. Poi, hanno concluso che a provocare il suo decesso sia stata una ferita alla testa.

Quando l’uomo le aveva concesso di rientrare in casa, era chiaro agli spettatori YouTube che la donna fosse deceduta e uno di loro ha contattato i soccorsi. Sempre in diretta, gli spettatori avevano assistito agli inutili tentativi del 30enne di rianimare la ragazza. L’uomo ha poi pronunciato una frase alquanto surreale: «Valentina, come sei pallida, sei morta». La ragazza ha perso la vita, secondo l’autopsia, per un “trauma craniocerebrale” e “lividi multipli sul viso ed emorragie dei tessuti molli“.

Dai test psicologici e psichiatrici dello youtuber sembrerebbe “sano di mente” e in grado di essere processato.

ReeFlay ha confessato di averla “picchiata” e ha subìto una condanna per «inflizione intenzionale di lesioni personali gravi, pericolose per la vita umana, commesse con l’uso di un oggetto usato come arma, con conseguente morte per negligenza della vittima».