India piegata dal Covid, USA invitano i cittadini americani a lasciare il Paese

La pandemia di Covid-19 mette in ginocchio l’India, gli USA invitano i loro cittadini a lasciare quanto prima il Paese. Caldamente sconsigliati i viaggi verso la nazione indiana, ora segnalata con il livello 4 di pericolosità dal Dipartimento di Stato.

Drammatica la situazione in India, con la pandemia di Covid-19 che continua a segnare tragici record di casi nel Paese. Collassato il sistema sanitario nazionale, le strade cittadine diventano forni crematori all’aperto, mentre il Paese si rivolge alla solidarietà internazionale. Data la gravissima situazione, e la paura che la variante indiana del virus possa diffondersi pericolosamente a macchia d’olio, gli Stati Uniti invitano i cittadini americani presenti nel Paese a prendere i primi voli disponibili e tornare in patria.

Con un avviso pubblicato direttamente sul sito web dell’ambasciata, infatti, gli USA avvertono che “l’accesso ad ogni tipo di struttura sanitaria in India sta diventando gravemente limitato per l’aumento dei casi di Covid-19” e il rapido aumento dei decessi. “I cittadini americani che intendono lasciare l’India dovrebbero rivolgersi ora ai voli commerciali disponibili”, riporta l’avviso. Caldamente consigliato, inoltre, a “non recarsi in India” o a “partire non appena sia sicuro farlo“.

“Lasciare l’India”, disponibili voli diretti giornalieri per gli USA

Arriva oggi dagli Stati Uniti l’invito indirizzato ai propri cittadini di non recarsi in India e di lasciare il Paese a causa dell’enorme ondata di Covid-19. La Casa Bianca ha assegnato all’India il livello 4 di pericolosità sui viaggi (il livello più alto rilasciato dal Dipartimento di Stato), affermando che l’accesso a tutti i tipi di assistenza medica sta diventando gravemente limitato a causa del collasso sanitario nazionale.

In India, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato anche su Twitter, “l’accesso alle cure mediche è gravemente limitato a causa dei casi di Covid-19. I cittadini statunitensi che desiderano partire dovrebbero utilizzare le opzioni commerciali disponibili ora. Sono disponibili voli diretti giornalieri per gli Stati Uniti e voli via Parigi e Francoforte“. Gli Stati Uniti hanno chiesto inoltre ai cittadini americani di visitare il sito web del Ministero indiano della Salute per aggiornarsi con le ultime informazioni sulle restrizioni di viaggio.

“I nuovi casi e decessi per Covid-19 sono aumentati drasticamente in tutta l’India, a livelli record. Secondo quanto riferito, l’infrastruttura di test COVID-19 è limitata in molte località”, si legge ancora nel comunicato ufficiale. “Gli ospedali segnalano carenze di forniture, ossigeno e letti sia per i pazienti affetti da Covid-19 che per quelli non affetti da Covid-19. I cittadini statunitensi riferiscono di essere stati respinti agli ospedali in alcune città a causa della mancanza di spazio. Alcuni stati hanno emanato il coprifuoco e altre restrizioni che limitano la circolazione e il funzionamento di attività non essenziali “, viene sottolineato dalle autorità statunitensi.