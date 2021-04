Covid, bisogna indossare le mascherine all’aperto? Cosa dice lo studio

Covid, bisogna indossare le mascherine all’aperto? Ecco cosa dice uno studio pubblicato sul British Medical Journal da sei esperti

Uno studio condotto da sei esperti e pubblicato sul British Medical Journal dibatte dell’uso delle mascherine all’aperto, o meglio se sia necessario o meno indossarle. Di certo al chiuso non c’è dubbio che vada fatto, ma all’aperto è dura tenerle, specialmente se si fa attività fisica. Lo studio discute esattamente di questo.

Secondo il report, il rischio di contagiarsi all’aperto è inferiore dalle quattro alle 20 volte in confronto a un luogo chiuso. Ma non è sufficiente a non metter la mascgerina, poiché spesso le distanziamento e igiene delle mani non sono rispettati.

Tre esperti facenti parte dello studio, Babak Javid, (dottore in medicina sperimentale Università California San Francisco), e i neonatologi Dirk Bassler e Manuel Bryant (Università Zurigo) fanno riferimento al cluster esploso durante lo Sturgis Motorcycle Rally, raduno di motociclisti in SouthDakota, Usa.

Lì sono stati in parecchi a infettarsi, e la gran parte non indossava la mascherina. E poi c’è da tenere presente che nella stragrande maggioranza dei casi, chi non porta la mascherina all’aperto non lo fa neppure nei luoghi chiusi.

Gli altri tre scienziati, ossia l’infettivologa Muge Cevik (Università St. Andrews Scozia), la sociologa Zeynep Tufekci, (University of North Carolina Chapel Hill, Usa) e l’epidemiologo Stefan Baral ( John Hopkins School of Public Health) hanno invece attaccato questa tesi, mettendo in evidenza un altro particolare: i contagi sarebbero avvenuti soprattutto al chiuso, dentro i ristoranti o tra lo staff che lavorava al raduno.

Secondo i tre scienziati, c’è poi da tener presente anche la questione costi-benefici. Usare mascherine all’aperto, sarebbe una misura con costi elevati e pochi benefici, in quanto all’aperto il rischio contagi si riduce notevolmente. I ricercatori affermano che la misura non stimola l’attività all’aria aperta. Tuttavia, affermano anche uno Stato in cui c’è obbligo di indossare la mascherina all’aperto ha un ritorno di immagine a livello internazionale, per una questione di fiducia da parte di popolazione e altri Stati.