Matrimoni, ecco tutte le linee guida da seguire, dai tavoli alle mascherine

Matrimoni, ecco tutte le linee guida delle Regioni da seguire, dai tavoli alle mascherine, al buffet ecc.

Sul sito della Conferenza delle Regioni sono presenti tutte le linee guida da rispettare per le attività che riprenderanno nei prossimi giorni. Il riferimento è alle attività di ristorazione, stabilimenti, parchi, cerimonie tra cui i matrimoni.

Tra le prime regole, quello di mantenere l’elenco dei partecipanti al matrimonio per un periodo di 14 giorni per semplificare il tracciamento in caso vi siano invitati positivi. Altro punto è quello di riorganizzare gli spazi per evitare ammassamenti e garantire almeno un metro di distanza. Importante preparare percorsi separati per ingresso e uscita.

Bisognerà disporre i tavoli per garantire almeno un metro di separazione tra clienti di tavoli diversi a eccezione di coloro che vivono insieme. Prediligere l’uso di spazi esterni rispettando il suddetto criterio di distanziamento.

Gli ospiti dovranno portare la mascherina al chiuso se non sono seduti al tavolo e all’aperto se non è possibile rispettare la distanza di un metro. Lo staff del locale deve indossare la mascherina e lavare frequentemente le mani.

Per ciò che concerne il buffet ( assembramenti al tavolo vietati), è possibile ma solo somministrato dal personale incaricato. Gli ospiti non possono toccare quanto esposto. La possibilità di self service può essere permessa soltanto con prodotti in monodose. Guardaroba, vestiti e oggetti personali dovranno essere inseriti in appositi sacchetti.