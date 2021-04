Dimostrazione “scientifica” di Dio | Il Vangelo di oggi giovedì 29 aprile 2021

Dio riversa il suo mistero nei cuori più aperti, che non hanno bisogno della dimostrazione “scientifica” di Dio, ma lo accolgono nel cuore.

Liturgia di oggi Giovedì 29 Aprile 2021

SANTA CATERINA DA SIENA, VERGINE E DOTTORE DELLA CHIESA, PATRONA D’ITALIA E D’EUROPA – FESTA

Questa è la vergine saggia,

una delle vergini prudenti

che andò incontro a Cristo

con la lampada accesa. Alleluia.

Prima Lettura

Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

1Gv 1,5 – 2,2

Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annunciamo: Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato.

Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi.

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale – Dal Sal 102 (103)

R. Benedici il Signore, anima mia.

Benedici il Signore, anima mia,

quanto è in me benedica il suo santo nome.

Benedici il Signore, anima mia,

non dimenticare tutti i suoi benefici. R.

Egli perdona tutte le tue colpe,

guarisce tutte le tue infermità,

salva dalla fossa la tua vita,

ti circonda di bontà e misericordia. R.

Misericordioso e pietoso è il Signore,

lento all’ira e grande nell’amore.

Non è in lite per sempre,

non rimane adirato in eterno. R.

Come è tenero un padre verso i figli,

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,

perché egli sa bene di che siamo plasmati,

ricorda che noi siamo polvere. R.

Ma l’amore del Signore è da sempre,

per sempre su quelli che lo temono,

e la sua giustizia per i figli dei figli,

per quelli che custodiscono la sua alleanza. R.

Il Vangelo di oggi Giovedì 29 Aprile 2021

Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 11,25-30

In quel tempo Gesù disse:

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Parola del Signore

La dimostrazione “scientifica” di Dio | Il commento al Vangelo di oggi Giovedì 29 Aprile 2021

Gesù ha deciso di rivelarsi ai piccoli, non ai dotti e ai sapienti di questo mondo. La sapienza che intende Gesù è quindi una sapienza del cuore, una limpidezza e semplicità di animo, dove Dio può riversare il suo mistero infinito.

E ciò lo fa con i cuori più aperti, che non hanno bisogno della dimostrazione “scientifica” di Dio, ma accolgono la testimonianza dello Spirito al loro spirito. Dio si rivela a chi lo cerca: avere fede è un dono che dipende più da noi che da quanto possa fare Dio. Se avremo un cuore che cerca la verità e l’amore, Dio si manifesterà a noi.

Il commento al Vangelo ieri

Gesù, mite ed umile di cuore ci invita ad esserlo altrettanto nella vita, seguendolo sulla strada della volontà del Padre, con Lui che ci segue passo passo. Gesù è venuto a servire tutti noi: ad insegnarci la strada della salvezza, che si ottiene giorno per giorno, a “testa bassa” e con gli occhi del cuore verso Dio, a camminare con lui. In una vita con i suoi pesi che sembreranno più leggeri se vissuti con la consapevolezza che Dio è a fianco a noi.