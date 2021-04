Oroscopo del 29 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 29 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

L’Ariete può contare su questo buon Aspetto della Luna. La cosa che deve fare l’Ariete Adesso è riportare un po’ di vigore nella propria esistenza: qui più che un problema di volontà, perché l’Ariete di solito ne ha tanta, c’è un problema fisico da superare perché vuoi per i tanti problemi maturati, vuoi proprio per la stanchezza accumulata, tanti Ariete nelle ultime settimane e negli ultimi due mesi sono stati male. Quindi c’è proprio la necessità di riprendere quota. Questo Marte contrario evidenzia nervosismo che deve essere messo da parte: la volontà c’è, le stelle sono migliori.

Toro

Il Toro vuole un amore importante e adesso mette in guardia tutte le persone che ha attorno. Se, per esempio, hai una storia con una persona che fa la vaga, la metterai in riga altrimenti proprio tu potresti fare delle richieste importanti e delle proposte per dare spazio ad un amore in maniera più completa. In questo periodo Sembra però che ci sia qualche dubbio nel lavoro: evidentemente stai facendo molto E per poco. E allora, chi può permetterselo farà un passo indietro altri dovranno ovviamente cercare una mediazione.

Gemelli

I Gemelli è normale che ogni tanto vivano delle giornate piene di cose da fare, per due motivi: innanzitutto i Gemelli a casa da soli non ci stanno e io dico sempre che questo segno zodiacale ha bisogno di sentire del rumore. Quante volte ti sarà capitato di rimanere da solo a casa ma di accendere il televisore, la radio, di mettere un CD? Nel senso che comunque tu hai bisogno di un po’ di frastuono. I Gemelli nella solitudine dell’isolamento vivono male o per poco tempo, Quindi figuriamoci, visto il periodo da cui usciamo. Quanti Gemelli siano in questo periodo desiderosi di contatti, di amicizie, di novità. Bisogna cercare di scavallare qualsiasi tipo di negatività e soprattutto di tensione. Anche se con un po’ di fatica…

Cancro

Cancro, capisco che tu sia provato da un inizio di aprile pesante ma devi guardare al futuro in maniera interessante, Tanto più che la seconda parte di questo mese sembra un po’ più tranquilla. Questioni d’amore? Si possono risolvere: Venere aiuta un buon recupero. È un periodo però in cui ti trovi facilmente in polemica con gli altri perché tu hai delle idee piuttosto chiare ma puoi trovarti contro una certa tendenza di pensiero che non è proprio la tua, quindi attenzione a non metterti contro persone che poi possono agitare il tuo animo.