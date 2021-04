Oroscopo del 28 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 28 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

L’Ariete sta attraversando una fase di svolta con momenti di grande forza e di grande stanchezza. Però c’è un nuovo percorso da seguire e soprattutto a livello psicologico mi sembra che ci siano tanti motivi in più per andare avanti. Come misurare la forza interiore ma soprattutto: come svilupparla? Innanzitutto Bisogna ricordare che sei facilitato perché sei governato da Marte, quindi quando vai giù inesorabilmente poi torni su. Ciò che ti guida attraverso le situazioni più difficili della vita è certamente questa energia che tu hai in maniera molto spiccata rispetto agli altri: devi cercare di risolvere i problemi anche di tipo sentimentale. Venere in questi giorni è neutrale: sarà positiva nel mese di maggio e soprattutto bisogna essere molto forti a livello fisico. Ecco perché da qualche tempo sto spiegando all’Ariete che dovrebbe cercare di mettere a posto qualche problema: se ci sono stati acciacchetti, difficoltà dal punto di vista proprio del benessere, è il caso di recuperare.

Toro

Il Toro ha la Luna opposta. Direi che sei molto stanco, soprattutto di ripetere sempre le stesse cose quindi in qualche giorno ti sei sentito persino un po’ esaurito, nervoso, stanco. Forse in questo momento puoi avere un buon approccio, una buona situazione per quanto riguarda le questioni di lavoro ma se hai gestito bene negli ultimi due anni, qualcosa di bello può arrivare, un piccolo premio. Altrimenti puoi recuperare qualcosa di interessante ma il 2021 non è un anno molto fertile: Ecco perché spesso ti troverai a rimanere un po’ solo con te stesso, quindi ci vuole semplicemente un po’ di tranquillità. La Chiedi a viva voce: Venere nel segno porta emozioni e incontri interessanti.

Gemelli

Il segno zodiacale dei Gemelli: uno degli ingredienti essenziali della tua vita deve essere la curiosità. Quante volte l’ho detto? Quindi se stai bene o stai male lo puoi capire da questo: se ti senti curioso nei confronti del mondo, delle persone, Se ti incuriosisce approfondire un’amicizia, stai bene. Se invece ti chiudi in un angolo, se pensi che tutto sia scontato, allora vuol dire che qualcosa non va: da questo momento in poi devi sviluppare proprio questo aspetto, la cerchia di amicizie che hai è importante. Devi evitare di ricordare eventi passati negativi e invece cercare di recuperare tutto quello che di positivo c’è nella sua vita. Giove è in Aspetto buono e fino a metà maggio hai la possibilità anche di parlare di questioni di lavoro, cercare di risolvere qualcosa.

Cancro

Cancro: in questo periodo è importante essere disponibili nei confronti dell’amore. E’ vero che la prima parte di aprile è stata pesante ma questa seconda parte questo finale di aprile può riportare alla mente un amore. E allora devi qualche modo porti delle domande: quello che vivi ti piace o cerchi qualcosa di nuovo? Spesso ci innamoriamo quando abbiamo bisogno di energia energia che cerchiamo negli altri: io sono convinto che ci vuole tanta energia per amare, quindi non si può tentare di scoprirla negli altri ma bisogna dare in qualche modo energia positiva per riceverla e questo è un momento in cui tu stai cercando persone cariche d’amore per dare la tua carica d’amore. L’amore ha bisogno di rinnovo come un po’ una pianta ha bisogno di acqua per sopravvivere.