Navalny, irriconoscibile in tribunale: «Sembro uno scheletro»

Alexsej Navalny è apparso in un breve collegamento video dal carcere durante il processo al tribunale distrettuale che lo vede accusato di diffamazione di un veterano. «Ieri mi hanno portato in sauna per farmi avere un buon aspetto. Se mi tolgo i vestiti ho un pessimo aspetto, come uno scheletro», ha dichiarato il leader dell’opposizione russa secondo Radio Eco di Mosca.

Navalny aveva iniziato lo sciopero della fame il 31 marzo, per chiedere cure mediche adeguate a causa del suo dolore alla schiena e alla gamba destra. Dopo che ai medici gli era stato permesso di esaminarlo, lo sciopero si è gradualmente interrotto il 23 aprile.

L’annuncio

L’alleato di Alexei Navalny, Leonid Volkov, ha annunciato via Internet lo scioglimento della rete degli uffici dell’organizzazione che fa capo all’oppositore del Cremlino in tutto la Russia. L’annuncio è arrivato dopo la richiesta delle autorità di sospendere le attività negli uffici e precede il pronunciamento del tribunale di Mosca sulla definizione dell’organizzazione come ”estremista”. Si tratta di un modo per proteggere coloro che lavorano in questi uffici, e che potrebbero essere arrestati con l’accusa di estremismo. Volkov ha precisato che alcuni uffici regionali continueranno a operare come partiti indipendenti.

Aperta l’ennesima inchiesta contro Navalny

Il Comitato inquirente in Russia ha aperto l’ennesima inchiesta contro Aleksei Navalny. In questo caso, al dissidente, insieme ai suoi stretti collaboratori, Leonid Volkov e Ivan Zhdanov, viene contestata la violazione dei diritti civili con l’attività della Fondazione anti corruzione. Secondo quanto rende noto l’agenzia Tass, notizia dell’apertura del nuovo caso è contenuta nella richiesta, da parte della procura generale, di considerare la Fondazione come organizzazione estremista. Se sarà giudicato colpevole dei reati che gli vengono contestati, nel quadro dell’articolo 239 del codice penale, Navalny, detenuto nella regione di Vladimir, rischia una condanna fino a tre anni di cercare.

Il Tribunale della città di Mosca sta esaminando la richiesta di considerare come estremista anche l’organizzazione capillare creata da Navalny in tutto il Paese. Per anticipare possibili conseguenze giudiziarie su chi vi lavora, Volkov oggi ha annunciato lo scioglimento della rete. Nel frattempo, sempre oggi, il Tribunale Babushkinsky ha confermato la condanna di Navalny nel caso di diffamazione contro il reduce della Grande guerra patriottica, Ignat Artyomenko per cui dovrà pagare una sanzione dell’equivalente di 9.500 euro.