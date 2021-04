L’appello di Vaia: “Usciremo anche da questa pandemia, ma attenzione”

Francesco Vaia, il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, in un post Facebook, lancia un appello per mettere in guardia gli italiani: “Un popolo che ha saputo uscire da tutte le guerre, le crisi, le sciagure, i terremoti, uscirà anche da questa pandemia“. Tuttavia, Vaia, esprime la sua preoccupazione, soprattutto ora che l’Italia è quasi interamente zona gialla: “Vi supplico! Forza! Amiche ed Amici, buongiorno. In questi lunghissimi e durissimi mesi di lavoro in prima fila ho cercato sempre di tenere, e ancora lo farò, un atteggiamento di equilibrio, non spaventando le persone ma, anzi, spingendole, incoraggiandole, fino al traguardo finale, che arriverà”.

“Ieri la morte di una Persona, pur avanti negli anni, alla mia famiglia cara, e stimata, avvenuta pochi giorni dopo la scomparsa della moglie, mi ha dato l’occasione per riflettere ulteriormente e per rinnovare un invito a tutti gli attori del sistema: a noi operatori, a chi ci governa, alla Politica in generale, ai media, ai Cittadini: abbassiamo i toni, cerchiamo di andare oltre le pur legittime divergenze, poniamo da parte, almeno per un po’, le divisioni politiche e geopolitiche, non facciamoci irretire nelle guerre industriali, cerchiamo di essere ‘neutrali ed impermeabili’, guardando all’esclusivo interesse della nostra salute, del benessere di tutti”.

Leggi anche: La prima isola Covid Free d’Italia: partita la vaccinazione di massa a Procida

“Attenzione, ancora, ai nostri comportamenti. Attenzione, soprattutto, alla centralità di scuola e trasporti, attenzione alle nuove povertà ed alle nuove fragilità nelle giovani generazioni. Non stanchiamoci noi, ma non si distragga il Governo del Paese: insieme per rinascere con in sorriso e determinazione”, continua il direttore. “Si può e si deve osare, ma in sicurezza” perché non possiamo tornare indietro, dobbiamo guardare al futuro.