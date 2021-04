Oroscopo del 30 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 30 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: giornata particolare perché è molto agitata. Questo Marte dossonante alla fine è uno sprone. Ora, non è che tu abbia bisogno di grandi stimoli perché nasci piuttosto agitato e comunque desideroso di fare tante cose, però è vero che nel corso degli ultimi mesi la priorità l’ha avuta il fisico, cioè se non sei riuscito a fare tante cose, magari hai dovuto ritardare alcune scelte è proprio perchè non ti sei sentito in perfetta forma. Le cause? Stanchezza generale, qualche confronto di troppo in famiglia, tanta lotta nel lavoro. Ora, Piano piano, questi pianeti addolciscono la pillola. Tra l’altro Giove e Saturno l’anno scorso erano contrari e ora non lo sono più, però quanta difficoltà, tensione hai accumulato? Non è un cielo di problemi irrisolvibili ma evidentemente alcune tensioni possono tornare. La cosa buona è che sei comunque in una fase di Rinascita.

Toro

Toro: in questi ultimi giorni questa Venere potrebbe averti dato qualcosa, magari un bel premio, magari anche hai vissuto un’esperienza bella. Coloro che hanno un’attività pubblica, che possono ricevere un’offerta, hanno la capacità anche di trattare: ora poi le trattative Sono interessanti ma va detto che Giove e Saturno sono contrari. Quindi io credo sempre che questo 2021 non porti cose nuove ma permetta Magari il recupero di lavori bloccati l’anno scorso magari un miglioramento relativo.Il Toro dopo anni di grande lavoro ora si trova in una situazione di scelta per cui vuoi dare il meglio di sé ma per quanto riguarda innovazioni, creatività, le cose da portare avanti è un pochino refrattario, persino addirittura diffidente: è meglio fare meno e fare meglio, un motto che ho suggerito anche al Capricorno, altro segno di terra. L’amore però Domina la scena, quantomeno in questi giorni sei molto più chiaro nelle tue richieste se già hai un partner o magari puoi fare un incontro speciale.

Gemelli

I Gemelli in questo venerdì dovrebbero risentire di una lieve fiacca al mattino: io darei tre stelle su cinque in una graduatoria generale. E’ una giornata che inizia in maniera polemica: quando i Gemelli sono polemici vuol dire che le cose non stanno andando nel verso giusto anche perché il Gemelli ha tanta voglia di fare, tanta fretta di riuscire. Per quanto riguarda i nuovi progetti, Giove aiuta Anzi entro metà maggio sarebbe il caso di impostare le cose che ti interessano di più. Certo, è possibile che tu abbia a che fare con delle persone che ti ascoltano ma fino ad un certo punto: tanti stanno cercando un nuovo ruolo dall’anno scorso. Amore in crescita, Considerando che tra l’altro maggio e giugno sono mesi protetti.

Cancro

Cancro: questo weekend è un po’ sotto pressione. Non rinverdire polemiche. Ultimamente ti sei trovato proprio per la presenza di Marte nel tuo segno a dover discutere sul lavoro perché se tu Sei contrario ad una certa idea, Ad un certo progetto, manifesti le tue opinioni e molti invece in maniera ambigua, diplomatica stanno zitti: invece tu hai voglia di parlare ma è giusto che sia così. Purtroppo però quando esponi le tue opinioni C’è sempre un rompiscatole contro, magari ultimamente ti è sembrato davvero di andare controcorrente, di nuotare controcorrente. Marte nel segno rappresenta questa reattività: io non considero questa agitazione negativa però posso capire che il tuo stomaco si ribelli. Cura le questioni legali, burocratiche. Non dimentichiamo che l’amore può essere importante: Venere Tra qualche mese entra nel tuo segno, abbiamo Direi un paio di mesi per gestire le emozioni che possono arrivare anche all’improvviso.