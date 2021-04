Previsioni Meteo OGGI venerdì 30 | coperto al nord

Nella giornata di oggi giovedì le previsioni meteo del 30 aprile. Al nord cieli nuvolosi con rovesci caratterizzanti tutta la giornata. Al centro tempo instabile con nubi sparse e possibili schiarimenti. Al sud al mattino prevalentemente sereno con addensamenti in intensificazione nel corso della giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 30 aprile

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto al nord-ovest e regioni alpine, con rovesci o temporali diffusi già dal primo mattino su triveneto, Lombardia e levante Ligure, ma in estensione dal tardo mattino anche al resto del nord-ovest; estese velature sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte sulla Toscana e sulla Sardegna, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, più intensi sulla toscana settentrionale ed in attenuazione serale sull’isola; estese velature sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Bel tempo al mattino ed estese velature dal pomeriggio.

Temperature:

Minime in aumento su Liguria, regioni centrorientali del nord, regioni meridionali peninsulari, Abruzzo, Marche e Lazio ed aree interne della Sicilia, in diminuzione sulle aree costiere della Sicilia e stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su tutto il paese, più marcato su Piemonte, ponente Ligure, Lazio ed Abruzzo.

Venti:

Deboli variabili, tendenti a divenire moderati dai quadranti meridionali, sul Sicilia, Liguria, Emilia-romanga e basso Piemonte.

Mari:

Da poco mossi a mossi tutti i bacini.