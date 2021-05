Silvio Berlusconi torna a casa, dimesso dopo 24 giorni di ospedale: ecco come sta

Silvio Berlusconi è stato dimesso nella serata di venerdì 30 maggio dal San Raffaele. Il leader di Forza Italia era ricoverato da 24 giorni, nella Villa di Arcore è stata allestita una vera e propria camera di ospedale.

Silvio Berlusconi, 84 anni, è stato dimesso dal San Raffaele e si è trasferito nella sua villa di Arcore. Secondo quanto trapelato, il medico, Alberto Zangrillo, non era per nulla d’accordo e avrebbero raggiunto un accordo: l’allestimento alla villa di Arcore di una vera e propria stanza di ospedale con tutte le strumentazioni.

Il ricovero

Berlusconi era arrivato in ospedale con l’elicottero, stava rientrando da Châteauneuf-Grasse (Valbonne), la località in Costa Azzurra dove ha casa la figlia Marina. Non si è trattato di un ricoverato strategico, come i precedenti, questa volta le condizioni del leader di Forza Italia erano realmente preoccupanti, legati a problemi immunitari.

Come sta ora

LEGGI ANCHE: India, i falsi tamponi per arrivare in Italia: 30 dollari per potersi imbarcare

Berlusconi è molto debole, per una serie di fattori, quello più preoccupante la sua patologia infiammatoria di cui soffre cronicamente, che si è andata ad aggravare a causa del Covid. A peggiorare la situazione i problemi cardiaci di cui soffre. Proprio per il Covid e per l’insorgere di una polmonite bilaterale — l’ex premier è stato ricoverato lo scorso settembre.