Oroscopo del 3 maggio di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 3 maggio. E tu, di che segno sei?

Ariete

Cari Ariete, un conto è la testardaggine e un conto è la determinazione. La determinazione è la cosa più importante nella vita: essere sicuri di se aiuta a mantenere un percorso, a seguire una strada e ad arrivare anche ad una soluzione. La testardaggine invece non aiuta: se io voglio per forza raggiungere un obiettivo che non è raggiungibile non faccio altro che creare delle problematiche a me stesso, autodistruggere un desiderio. E allora mi raccomando: cerca di eliminare tutte le situazioni che non sono raggiungibili e fai uno sforzo di determinazione per completare un progetto che adesso ti interessa di più. Perché sei stanco? Perché a volte fai troppo e soprattutto Ti dai da fare per persone o situazioni che non meriterebbero tanta attenzione.

Toro

Cari Toro, Venere è nel segno e l’Amore sappiamo che è stimolato dalle situazioni astrologiche. Naturalmente dico sempre “non credete, verificate”, Però ho notato, sarà una coincidenza, che quando abbiamo delle stelle promettenti per l’amore o facciamo un discorso bello chiaro a una persona che ci interessa, pensate che addirittura quando abbiamo un grande cielo possiamo dire stop ad un sentimento perché non lo riteniamo più valido ma questo ci libera, non ci affligge. Però io spero che sia così: questa Venere potrebbe anche dare la grande forza di esporsi, vivere finalmente un amore romantico, vivere finalmente a tutto tondo un’infatuazione. L’Amore è un sentimento Molto intenso, molto profondo, composto da tante emozioni diverse: affetto, simpatia, adesione. In questo momento tu senti proprio la necessità di ricevere delle conferme.

Gemelli

Il segno zodiacale dei Gemelli è primo in classifica questa settimana. Voglio dirti che hai Giove e Saturno in aspetto buono: allora. non è che tutto si risolve in 7 giorni però avere delle relazioni sentimentali più interessanti, chiarire delle questioni interiori è più facile e poi ovviamente in questo momento hai anche delle belle idee che potrebbero realizzarsi Nel corso delle prossime settimane. Persino dopo un divorzio si può ripartire: ricorda che spesso nella vita Sono le piccole cose che danno spazio a grandi progetti.

Cancro

I nati Cancro sono a metà strada tra un sentimento di grande serenità e un altro di grande turbamento. Credo che questo sia un periodo un po’ strano per il lavoro perché devi mettere in chiaro tante cose e soprattutto, se ci sono delle lotte all’interno della tua azienda e non sei sicuro di quello che stai facendo, inevitabilmente vai in conflitto con chi ti circonda. Evitiamo queste tensioni e cerchiamo invece di pensare ai sentimenti. Con il segno del Toro, con il segno dei Pescdi, ello Scorpione potresti vivere delle relazioni molto intriganti.