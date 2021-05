Alitalia “patrimonio nazionale”: domani lavoratori scendono in piazza. Manifestazione si terrà a Piazza del Popolo alle 14:30

Con lo slogan “Alitalia patrimonio nazionale“, i lavoratori della compagnia si riuniranno di nuovo in piazza domani pomeriggio alle ore 14:30 in Piazza del Popolo. «Riuniamoci per rimanere una grande famiglia. Tutti in divisa», scrivono gli organizzatori in un volantino che ricorda anche il “lungo volo” di Alitalia iniziato il 5 maggio 1947.

Leggi anche:—>Covid, a Londra crollano i contagi del 98% rispetto alla seconda ondata

Nel frattempo, domani è previsto un incontro tra commissari straordinari di Alitalia e sindacati. Si tratta di un incontro richiesto urgentemente dalle sigle di categoria già da settimana scorsa per discutere della questione legata allo stallo della nuova Ita e alle conseguenze dal punto di vista occupazionale.