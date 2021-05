Bollettino coronavirus 6 maggio: 11.807 contagi, 258 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 6 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 11.807 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.585. Sono invece 258 le vittime in un giorno (ieri 267).

Sono 324.640 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri i test erano stati 327.169. Il tasso di positività è del 3,6% (ieri era al 3,2%). I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.308, in calo di 60 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 127 (ieri 142). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 16.867 persone, in calo di 653 unità rispetto a ieri.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.082.198, i morti 122.263. Gli attualmente positivi sono invece 402.802 (-4.327 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.557.133 (+15.867). In isolamento domiciliare ci sono 383.627 persone (-3.614).

Le Regioni

In Lombardia 2.151 positivi e 35 morti

Sono 2.151 i nuovi casi di coronavirus Sars-CoV-2 registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 103 ‘debolmente positivi’. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione Lombardia, sono stati 54.722, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 3,9%. I morti sono stati 35, per un totale di 33.081 dall’inizio della pandemia.

I ricoverati negli ospedali della regione sono 3.072, con un calo di 116 unità da ieri, e quelli in terapia intensiva 513, 6 in meno da ieri. I guariti e i dimessi sono stati 1.352.

Sono 622 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 232 a Milano città. I nuovi casi a Bergamo sono 242, a Brescia 206, a Como 186, a Cremona 105, a Lecco 57, a Lodi 25, a Mantova 100, a Monza e Brianza 174, a Pavia 84, a Sondrio 47 e a Varese 250.

In Campania 1.503 nuovi casi, 26 morti, 2.182 guariti

Sono 1.503 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 21.100 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari esaminati ieri è pari al 7,12%. Dei 1.503 nuovi positivi, sono 444 i sintomatici i paucisintomatici.

Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 26 decessi, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I nuovi guariti sono 2.182, il totale dei guariti è 306.455.In Campania sono 123 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.433 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

In Sicilia 1.202 nuovi casi, Catania supera Palermo con 467 positivi

Sono 1.202 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su 26.265 tamponi. Sono invece 24 i morti 1.829 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola in totale ci sono 23.878 positivi – 651 in meno rispetto a ieri – e di questi 1.063 sono ricoverati in regime ordinario, 149 in terapia intensiva e 22.666 sono in isolamento domiciliare. A superare Palermo nel numero dei contagi (207 nuovi casi) è Catania dove si registrano 467 nuovi positivi. A Caltanissetta sono 162, a Siracusa sono 117, 100 a Ragusa, 76 a Messina, 46 ad Agrigento, 22 a Trapani, 5 a Enna.

D’Amato (Lazio), ‘oggi 1.007 casi, 39 decessi e 2.375 guariti’

Oggi nel Lazio, “su oltre 19mila tamponi (+2.232) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.007 casi positivi (+169), 39 decessi (=) e +2.375 guariti. Aumentano i casi, sono stabili i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500. Il valore Rt è a 0.9″. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

In Piemonte 903 positivi 18 morti, calano ricoverati

Sono stabili, in Piemonte, i dati dell’emergenza Coronavirus. L’unità di Crisi regionale ha comunicato oggi 903 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 4,1% di 22.010 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 337 (37,3%). Sono invece 18 i decessi, di cui due verificatisi oggi, mentre i guariti sono 1.194. Ancora in calo i ricoverati: 162 in terapia intensiva (-13), 1.820 negli altri reparti (-76). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.075, gli attualmente positivi sono 14.057. Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 353.835 positivi, 11.370 decessi e 328.408 guariti.

In Toscana altri 33 decessi, continua calo ricoveri

Sono 861, età media 40 anni, i nuovi casi di Coronavirus oggi in Toscana dove si registrano 33 decessi: 17 uomini e 16 donne con un’età media di 82,2 anni. Continua il calo dei ricoveri, oggi sono 1.415 (32 in meno rispetto a ieri), di cui 225 in terapia intensiva (-4). Dall’inizio dell’epidemia nella regione sono 231.145 i casi di positività e 6.341 i decessi. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 206.136 (89,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 14.909 tamponi molecolari e 11.227 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,3% è risultato positivo. Sono invece 9.323 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 18.668, -1,4% rispetto a ieri. Complessivamente, 17.253 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-236). Sono 33.673 (-425) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

In Emilia Romagna 824 nuovi positivi e 19 decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 373.632 casi di positività, 824 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.249 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,7%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 65 anni in su, mentre da oggi sono aperte le prenotazioni anche per i 60-64enni, con le prime somministrazioni effettuate in giornata. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.819.537 dosi; sul totale, 615.094 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Basilicata, 140 contagi e un decesso

In Basilicata sono 140 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (137 sono residenti), su un totale di 1.436 tamponi molecolari, e si registra un decesso. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. La persona deceduta risiedeva a Montalbano Jonico. I lucani guariti o negativizzati sono 228. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 5.961 (-92), di cui 5.797 in isolamento domiciliare. Sono 17.579 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 524 quelle decedute.

In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 164 (-4): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 12 in medicina d’urgenza, 15 in medicina interna Covid, 4 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 33 nel reparto di malattie infettive, 16 in pneumologia, 10 in medicina interna Covid e 6 in terapia intensiva. In aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10 (+2). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 330.685 tamponi molecolari, di cui 303.438 sono risultati negativi, e sono state testate 191.705 persone.

