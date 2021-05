Donazioni da tutto il Paese: già raccolti 40mila euro per il bimbo di Luana. Ecco cosa ha detto il sindaco di Montemurlo

Dall’ufficio del sindaco di Montemurlo dicono:«Abbiamo già raccolto 40mila euro di donazioni in 24 ore, non riusciamo a rispondere nemmeno a tutte le telefonate». La donazione è attivata tramite comitato Montemurlo Solidale e associazioni del posto da martedì scorso. Si tratta di una raccolta fondi per aiutare figlio e famiglia di Luana D’Orazio, 22enne deceduta in un incidente su lavoro lo scorso 3 maggio a Oste.

Ad attivarsi anche il Comune di Pistoia, dove abitava la ragazza. L’obiettivo è «sostenere con queste donazioni la famiglia e in particolare il bambino di 5 anni, rimasto orfano». Il piccolo Alessio ha commosso tutta Italia, e si è smossa grande solidarietà da parte numerosi concittadini e anche di sconosciuti: «C’è stata una mobilitazione spontanea da parte di tante persone e associazioni che», sottolinea il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, «ci hanno contattato per capire come sostenere questa famiglia e, in particolare, il piccolo».

Al fine di dare ordine alle tantissime donazioni a favore della famiglia di Luana, e di concerto con il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, il sindaco di Pistoia e l’amministrazione hanno scelto di supportare e promuovere tale raccolta fondi tramite Comitato Montemurlo solidale.

Per donare, di seguito l’Iban: IT11 U030 6937 9791 0000 0004 565 intestato al Comitato Montemurlo Solidale presso la Banca Intesa San Paolo – Filiale di Montemurlo via Scarpettini, con causale «Donazione per Luana».

Attualmente il piccolo Alessio è a casa con nonni, parenti, amiche della 22enne. «La situazione è delicata», racconta chi è vicino alla famiglia, « i nonni sono organizzatissimi, cercano di mantenerlo sereno. Deve metabolizzare, come tutti. È amato, curato. Sta realizzando che non c’è più la mamma».

«Il delicato compito di dirgli che Luana non c’è più», dice la nonna Emma, « è toccato alla mia migliore amica, che gli ha spiegato, come si può fare con un bambino di quell’età, che la sua mamma non tornerà, che è volata in cielo». I funerali di Luana si svolgeranno lunedì 10 maggio ore 15 nella chiesa di Spedalino Asnelli ad Agliana (Pistoia).