Haters insultano le forze dell’ordine su Fb: denunciati in 17, dall’infermiera al meccanico

Ci sono un’infermiera di Suzzara, un barista di Quistello ma anche insospettabili impiegati e operai fra i 17 haters denunciati dalla polizia postale con la Digos in provincia di Mantova per vilipendio delle istituzioni.

Gli ‘haters’ denunciati sono persone che hanno lasciato commenti offensivi sotto notizie riguardanti le norme anticovid decise dal governo, in particolare sui controlli delle forze dell’ordine. In alcuni casi lasciati sotto pseudonimo. Sono comunque stati rintracciati e hanno ricevuto una convocazione negli uffici della postale.

La realtà virtuale vista come ‘zona franca’

Sono stati tutti denunciati a piede libero per vilipendio, uno per minacce a pubblico ufficiale. “Il grave errore che compiono questi soggetti – ha commentato il questore Paolo Sartori – è quello di ritenere che ciò che viene detto e scritto sui social networks non abbia ripercussioni, considerando erroneamente la realtà virtuale come una sorta di ‘zona franca’ ove è lecito porre in essere qualsiasi tipologia di condotta.

Questi spazi virtuali, invece, sono del tutto assimilati al contesto reale per quanto attiene, nello specifico, alle conseguenze di carattere giudiziario che derivano da comportamenti illeciti”. Ora su incarico del questore la Divisione Anticrimine sta valutando la posizione di ciascuno di loro per l’applicazione di una misura di prevenzione personale.