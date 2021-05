Studente rifiuta la mascherina e si incatena al banco: viene ricoverato in psichiatria

Uno studente di 18 anni ha rifiutato categoricamente di mettere la mascherina in classe, è arrivato perfino ad incatenarsi al banco pur di non essere portato fuori dall’aula. È accaduto a Fano, all’Istituto Olivetti.



I docenti hanno cercato a lungo di convincerlo ad indossare la mascherina oppure ad uscire dall’aula, ma è stato tutto inutile. Dopo lunghe trattative è stata costretta ad intervenire la preside, dell’Istituto Olivetti di Fano, che ha chiamato il 118. È giunta sul posto anche la Polizia e dopo almeno due ore di confronto con il ragazzo, sono stati costretti a caricarlo in ambulanza e portarlo in ospedale.

Il 18enne nel giro di poche ore è stato sottoposto a Tso e poi ricoverato in psichiatria poiché al pronto soccorso del Santa Croce il ragazzo avrebbe reagito con una certa veemenza, da lì la decisione di ricoverarlo. Secondo quanto appreso, il giovane ha una buona condotta in classe e un buon rendimento, ma si sarebbe fatto condizionare da un 50enne, suo amico, che lo avrebbe plagiato e convinto a compiere azioni di protesta contro la mascherina. Anche i genitori, subito avvertiti, non hanno potuto fare nulla per evitare il Tso.