Tenta di violentare una donna ma lei si rivela un carabiniere in borghese

Giunge finalmente a termine l’incubo della stazione Garbatella: i carabinieri della stazione di Roma Garbatella hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, 32 anni, con l’accusa di atti osceni e tentata violenza sessuale. L’arresto sarebbe il frutto di una voluta attività investigativa condotta dai militari che per diversi giorni hanno accolto tante segnalazioni giunte da vittime di atti di violenza.

A Roma l’incubo della stazione metro Garbatella è giunto al capolinea. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Garbatella con l’accusa di atti osceni e tentata violenza sessuale. L’arresto sarebbe avvenuto in flagranza di reato. E qui sta la particolarità della vicenda: i militari, che da giorni ricevevano segnalazioni da parte di vittime di violenza, hanno deciso di intervenire e attuare una mirata attività investigativa per cogliere il 32enne sul fatto. Il luogo da circoscrivere per le investigazioni è stato abbastanza evidente: tutte le segnalazioni provenivano dai dintorni della stazione Garbatella della linea B della metropolitana. A quel punto, è accaduto il resto. Ieri mattina il 32enne è sceso dalla metro B dopo aver individuato la sua nuova vittima, si è avvicinato alla donna masturbandosi, ha tentato di afferrarla al fianco senza riuscirci, si è ritrovato di fronte al distintivo della donna. Di fatto, si trattava di un carabiniere in borghese che si è subito qualificata, mettendo in fuga l’uomo.

Ma a quanto pare l’attività investigativa dei carabinieri non ha lasciato spazio alla fuga del 32enne. Immediato l’intervento di un secondo militare in borghese che, avendo visto la scena, si è subito attivato per bloccare l’uomo. Quasi contemporaneamente sono arrivati i rinforzi: una pattuglia di supporto disposta fuori dalla metro ha concluso l’operazione. Il 32enne è stato accerchiato, ammanettato e condotto in caserma. Attualmente l’uomo si trova nel carcere di Regina Coeli, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si attende ora la prosecuzione delle indagini dei carabinieri della Garbatella, in collaborazione con quelli della stazione San Paolo e del Nucleo operativo della compagnia Eur. Al centro delle indagini dovrebbe esserci il materiale rinvenuto durante la perquisizione a casa dell’arrestato. Intanto, il peggio sembra passato. Almeno per le donne della linea B.