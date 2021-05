Gestiva giro di prostituzione con suo figlio: arrestato ex Carabiniere

Le indagini sono iniziate nel 2020, durante il lockdown e la segnalazione è partita dai condomini che vivevano nel palazzo.

La Polizia ha arrestato Benedetto Raccuglia, ex Carabiniere, e suo figlio Gaetano perché insieme gestivano un giro di prostituzione. 65 anni uno e 33 l’altro, per anni hanno finto di gestire un negozio di tatuatori. In realtà, questo veniva utilizzato come copertura per portare avanti la loro attività di sfruttamento della prostituzione. Il locale si trova in via Mantova, a Milano.

Le indagini

Le indagini sono iniziate nel 2020 quando padre e figlio, durante il lockdown, hanno dovuto chiudere il negozio, ma i loro clienti venivano fatti entrare dal retro. A far partire la segnalazione i residenti del condominio. Agli investigatori son bastati sei appostamenti per registrare tutti i movimenti e per accertare la presenza del figlio o del padre, a turno.

LEGGI ANCHE: La virologa Capua: “Immunità di gregge? Negli Usa la vedo difficile. Colpa del sottovalutismo”

La Polizia riferisce che Benedetto Roncaglia ha prestato servizio come Carabiniere per 17 anni. 16 dei quali, a detta dell’arrestato, trascorsi nei servizi segreti. Dopo una serie di procedimenti penali per porto abusivo di arma e falso ideologico ha lasciato l’Arma. E ha deciso di aprire, con l’aiuto di Gaetano, suo figlio, un agenzia di investigazioni. Chiusa anche questa attività, da cinque anni i due si erano spostati nell’associazione registrata con il nome «Salute e Benessere», un locale per tatuatori ma che veniva usato per altri scopi. Lo avevano trasformato in una vera e propria casa di appuntamenti. Benedetto e Gaetano Roncaglia, adesso, dovranno rispondere di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. A ciò si aggiunge il reclutamento di due donne di origine romena a cui veniva lasciato il 50% della prestazione.