Si rifiuta di servire ragazza ubriaca, proprietario del pub viene aggredito

È successo in un pub di Milano dove il proprietario è stato aggredito da quattro ragazzi per essersi rifiutato di servire una ragazza ubriaca.

Aggredito da quattro ragazzi dopo essersi rifiutato di servire una donna ubriaca. È successo al proprietario di un pub di Milano, nella tarda serata di venerdì 28 aprile. Cioè ad appena due giorni dalla riapertura serale di bar e ristoranti. Una ragazza, già in evidente stato di ebrezza, si è avvicinata al bancone per ordinare altri alcolici. Ma il titolare del locale in Alzaia Naviglio Pavese non ha preso l’ordine, rifiutandosi di servirla. Per questo motivo quattro ragazzi si sono scagliati contro di lui, in una violenta aggressione.

L’aggressione al titolare del pub

L’assalto da parte dei quattro giovani non si è limitato alle violenze contro il proprietario del pub. Non contenti, i ragazzi hanno lanciato contro il titolare diversi suppellettili. Dopo, lo hanno colpito a calci e pugni. E solo alla fine della prepotenza hanno deciso di mettere a soqquadro il locale e lanciare sedie e tavoli all’interno e all’esterno del locale.

L’arrivo della polizia

Gli altri clienti del pub hanno quindi chiamato le forze dell’ordine. All’arrivo della polizia, gli aggressori sono scappati per la strada e hanno cercato di nascondersi all’interno di un condominio nelle vicinanze. Ma sono stati individuati lo stesso grazie all’aiuto delle testimonianze di alcuni avventori, e sono stati rintracciati dagli agenti. I quattro sono stati denunciati a piede libero.

Inoltre il questore di Milano ha emesso quattro Daspo nei loro confronti. Per tre di loro ci sarà il divieto di accedere agli esercizi pubblici per la somministrazione di bevande, presenti nell’intero Comune di Milano. Non potranno nemmeno stazionare nelle immediate vicinanze dei locali. Per il quarto, considerato il più violento, il divieto di accesso ai locali è stato esteso all’intera provincia di Milano.