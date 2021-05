22enne sequestrata e maltrattata: intera famiglia in manette

La ragazza, serba, era stata attirata nel nostro Paese con la falsa promessa di un matrimonio e invece ha subito angherie

Una 22enne serba sarebbe stata attirata nel nostro Paese con la falsa promessa di un matrimonio e invece sarebbe stata sequestrata e vessata. Un’intera famiglia è finita in carcere per sequestro di persona e riduzione in servitù. È accaduto a Bologna.

Della famiglia coinvolta, composta da 4 persone, sono finite in cella una donna del Kosovo, il suo compagno romeno e i due figli di lei. La ragazza è stata adescata da un ragazzo conosciuto su Facebook di cui si era innamorata. Credeva che si sarebbe sposata e si sarebbe fatta una nuova vita e invece ha trovato quattro persone che volevano solo usarla per costringerla a prostituirsi e fare accattonaggio.

Secondo gli investigatori, il figlio ventenne ha attirato la giovane sui social, persuadendola a partire per l’Italia anche contro la volontà della famiglia di lei e mandandole 400 euro per il viaggio. Una volta giunta in Italia le hanno sequestrato cellulare e passaporto, dicendole che avrebbe dovuto immediatamente iniziare a guadagnare per restituire i 400 euro. Le hanno impedito di uscire e dato del cibo solo una volta al giorno. Inoltre l’avrebbero picchiata e minacciata.

Dopo 3 settimane, per disperazione, la ragazza ha bevuto del detersivo per lavatrice. Quando hanno visto che stava male, i 4 hanno pensato avesse il Coronavirus e l’hanno portata in ospedale, dove la ragazza ha chiesto aiuto ed è scattata l’inchiesta.

In casa, abitavano anche i due figli minori della donna, affidati ora a una comunità. I quattro sono tutti pregiudicati e il compagno di lei è stato sotto inchiesta anche per stupro su una delle figlie minori della compagna.