Morte Luana, solo 4 ore di formazione per imparare a usare l’orditoio che l’ha uccisa. Raccolti 42mila euro per la famiglia e il bimbo rimasto senza madre

Mentre si aspetta l’autopsia e la perizia sui macchinari che si terrà lunedì, quando saranno celebrati i funerali di Luana D’Orazio, spuntano parecchi interrogativi dalle indagini sul suo decesso. Gli investigatori dovranno cercare di comprendere come mai la ragazza fosse sola a manovrare l’orditoio da cui è rimasta uccisa a Montemurlo (Prato). Per quella mansione, infatti, sono necessari anni di esperienza.

Secondo gli esperti, la 22enne non avrebbe dovuto manovrare quel macchinario da sola e lei lavorava in fabbrica da due anni. L’altra incognita è sulla sicurezza. Non c’era la saracinesca protettiva e un operaio non può rimuoverla con facilità. Non basterebbe, difatti, un cacciavite per toglierla.

Altro interrogativo riguarda le fotocellule che di solito intervengono nello spegnimento dell’orditoio quando i sensori si accorgono che c’è un corpo che si sta avvicinando. Ebbene, erano inattive. Senza queste protezioni, secondo gli esperti, il macchinario non funziona.

Sono due le persone indagate per la morte di Luana. La magistratura di Prato dovrà sciogliere i dubbi. Indagati per ora la titolare dell’azienda e l’addetto alla manutenzione. Per entrambi si ipotizza il reato di omicidio colposo e rimozione e omissione dolosa cautele antinfortunistiche.