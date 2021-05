Una studentessa di prima media spara a scuola. Nessuno in pericolo di vita, tre feriti tra cui due studentesse e un custode.

Terrore in una scuola dell’Idaho dove una studentessa di prima media ha aperto il fuoco all’interno dell’istituto scolastico. I colpi d’arma da fuoco fortunatamente non hanno lasciato nessuno in pericolo di vita, ma ferito due studenti e un custode. E’ successo giovedì mattina, poco dopo un’ora dall’inizio delle lezioni nella Rigby Middle School, nella cittadina di Rigby, come riporta East Idaho News.

La studentessa è in stato di fermo. “Ha estratto la pistola dallo zaino e ha sparato vari colpi all’interno della scuola e fuori” dall’istituto, ha riferito lo sceriffo della contea di Jefferson, Steve Anderson. L’incubo è finito grazie a “un insegnante che è riuscito a disarmare la studentessa“. I due studenti sono ricoverati, il custode è stato dimesso. Nulla di grave ma è stata sfiorata la strage. Gli studenti sono stati evacuati dall’istituto e l’insegnante è riuscito a disarmare la ragazza bloccandola. “Questo è l’incubo peggiore che un sistema scolastico possa vivere” ha detto il sovrintendente scolastico del distretto Chad Martin.