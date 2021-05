Pena di morte, in South Carolina torna il plotone di esecuzione

I condannati alla pena di morte in South Carolina potranno scegliere tra la sedia elettrica ed il plotone di esecuzione. La Camera ha approvato il provvedimento in virtù dei casi in cui manca il mix di farmaci letali necessari. In altri tre stati americani, al momento, è autorizzata la fucilazione.

In South Carolina i condannati alla pena di morte, in assenza del mix di farmaci letali necessari, potranno scegliere tra la sedia elettrica ed il plotone di esecuzione. Il testo relativo all’inserimento della fucilazione nei metodi di uccisione era stato già approvato al Senato. Ieri anche la Camera ha dato il via libera con 66 voti favorevoli e 43 contrari, apportando soltanto lievi modifiche. La nuova legge dunque al più presto approderà sul tavolo del governatore repubblicano Henry McMaster per la firma definitiva. “Finalmente i familiari delle vittime di crimini efferati potranno avere giustizia“, ha preannunciato. Lo Stato americano non sarebbe il primo a compiere un ritorno al passato.

La pena di morte in South Carolina

Il South Carolina sarà il quarto Stato americano ad autorizzare il plotone di esecuzione dopo Mississippi, Oklahoma e Utah. Dal 1977, anno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha reintrodotto la pena di morte, tre persone sono state uccise tramite la fucilazione, tutte in quest’ultima zona. La sedia elettrica, invece, è il metodo più comunemente utilizzato finora. Il ricorso ad essa, oltre che nei già citati Stati, è previsto anche in Alabama, Florida, Kentucky, Tennessee, Arkansas e Oklahoma. L’ultima esecuzione di questo genere risale al 2002 ai danni di Lynda Lyon Block.

LEGGI ANCHE -> Federica, morta nel sonno insieme al suo bimbo: era incinta di otto mesi

L’esigenza di reintrodurre il plotone di esecuzione in South Carolina nasce dal fatto che dal 2011 ad oggi non si è potuto provvedere alle esecuzioni in programma. Molte case farmaceutiche, per motivi umanitari, hanno infatti vietato l’esportazione verso gli Stati Uniti dei farmaci utilizzati per porre fine alla vita dei detenuti. I condannati alla pena di morte, che finora avevano a disposizione l’iniezione oppure la sedia elettrica, hanno sempre scelto la prima, in modo da rinviare l’esecuzione a data da destinarsi. Il Governo adesso non vuole più attendere. La nuova legge prevede infatti che in assenza delle sostanze necessarie si proceda di default al metodo secondario, ovvero la sedia elettrica oppure appunto la fucilazione. I condannati potranno decidere a quale tra le due misure sottoporsi. Coloro che attendono di finire sotto il braccio della morte, al momento, sono 37.

LEGGI ANCHE -> Studente rifiuta la mascherina e si incatena al banco: viene ricoverato in psichiatria

Le polemiche sulla condanna a morte

La condanna alla pena di morte, tuttavia, resta motivo di grande polemica negli Stati Uniti. Le associazioni per la difesa dei diritti civili e dei diritti umani, infatti, da anni si oppongono a tale misura. Anche in relazione alle reintroduzione del plotone di esecuzione in South Carolina non mancheranno le proteste. Non di rado, infatti, è accaduto che un detenuto venisse ucciso e che, soltanto successivamente, la sua condanna si rivelasse un errore. La Florida, ad esempio, è uno degli stati americani in cui più che in qualsiasi altro luogo sono state condannate a morte persone innocenti. A fronte di tali episodi sono ben 21 i Paesi che hanno abolito la pena capitale: tra questi il Distretto di Columbia, il Maine e lo Stato di New York. La violenza, intanto, continua però a dilagare negli Usa.