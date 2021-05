Denise, Anna Corona:«Subisco minacce, ma sono dalla parte di Piera Maggio»

Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi rompe il silenzio e a Quarto Grado dice:«I figli valgono molto più di un tradimento»

Rompe il silenzio Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi sul caso Denise Pipitone, bimba scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004. In un’intervista a Quarto Grado, Corona ha detto:«Noi siamo persone pulite per quanto riguarda questa situazione, lo ha dimostrato il processo. È pazzesco quello che stiamo subendo anche a livello di minacce, perché io sono mamma quanto Piera. Non ho mai sentito (e non sarei la prima) che si tocca una bambina perché c’è stato un tradimento. I figli valgono molto di più di un tradimento».

Negli ultimi giorni, i carabinieri hanno eseguito dei rilievi nell’ex casa di Anna Corona, provando a fare chiarezza su un’ipotetica botola posizionata nel garage, che apparteneva proprio alla donna all’epoca della sparizione della bimba. Ma la donna dice: «Io non ho paura, perché quel giorno ero al lavoro».

Leggi anche:—>Femminicidi: ammazzò la moglie, si è suicidato in cella

Poi si rivolge alla madre di Denise, Piera Maggio, e dice:«Sono solidale con te e sono anch’io alla ricerca della verità. Conosco il tuo dolore, è sicuramente atroce e nessuna mamma dovrebbe mai provarlo. Io sono con te, mi affianco a te in qualsiasi cosa possa risultare utile a far saltare fuori la vera verità».