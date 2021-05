Usa, accuse alla Cina: «Da 6 anni prepara la terza guerra mondiale con armi biologiche e Coronavirus». Ecco che cosa è successo

Secondo un documento ottenuto da investigatori Usa, gli scienziati cinesi «si stanno preparando per una terza guerra mondiale combattuta con armi biologiche e genetiche incluso il coronavirus». Tutto questo, accadrebbe da circa 6 anni. Il deputato Tom Tugendhat, presidente commissione Affari Esteri, ha detto a tal proposito:«Questo documento solleva grandi preoccupazioni. Anche sotto i controlli più stretti queste armi sono pericolose».

Secondo l’esperto di armi chimiche, Hamish de Bretton-Gordon, «la Cina ha aggirato i regolamenti e ha evitato di sorvegliare i suoi laboratori dove potrebbe aver avuto luogo tale sperimentazione».

Questa rivelazione, tratta dal libro “What Really Happened in Wuhan” è riportata da ieri sul The Australian. Nel documento, intitolato New Species of Man-Made Viruses as Genetic Bioweapons, si legge: «La nuova capacità di congelare i microrganismi ha reso possibile immagazzinare agenti biologici e aerosolizzarli durante gli attacchi».

Sarebbero stati 18 autori che lavoravano in laboratori “ad alto rischio“, secondo quanto dicono gli analisti. Il sospetto delle agenzie di intelligence è che il Covid possa essere sfuggito involontariamente dal laboratorio di Wuhan. Tuttavia non vi sono ancora prove che confermino che sia stato rilasciato in modo intenzionale.