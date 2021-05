Giallo alle porte di Torino, cadavere carbonizzato trovato in un campo

Un cadavere quasi completamente carbonizzato è stato trovato ieri sera, alle porte di Torino, in un campo di Stupinigi. Il corpo è sprovvisto di documenti ed è stato ritrovato vicino ad una bicicletta e ad un cellulare. I carabinieri si stanno indagando per comprendere se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio.

I resti di un cadavere carbonizzato sono stati trovati ieri sera in un campo agricolo di Stupinigi. Dalle prime informazioni, accanto al corpo c’erano una bicicletta e un cellulare, non è noto se siano appartamenti alla vittima. Sul posto i militari del nucleo investigativo del comando provinciale e il medico legale per gli accertamenti.

Omicidio o suicidio?

Il cadavere è stato ritrovato vicino ad una società agricola che si occupa di apicoltura. Il corpo è stato trovato nel pomeriggio di ieri, sabato 8 maggio, intorno alle 17.00. Non sono stati trovati documenti in possesso della vittima, al momento non è ancora possibile risalire all’identità. Il corpo è stato ritrovato da un passante che ha quindi allertato i Carabinieri.