Terribile schianto moto contro auto: morto Leonardo Mancuso, grave l’amica

Un terribile incidente a Milano Marittima ha provocato la morte di Leonardo Mancuso, 18 anni. Il ragazzo viaggiava sulla sua moto insieme ad un’amica, adesso in gravi condizioni, quando si è schiantato contro un’auto. Non c’è stato nulla da fare. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Drammatico incidente nella tarda serata di sabato 8 maggio a Milano Marittima. Una moto, con a bordo due giovani, si è schiantata contro un’auto per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio è stato Leonardo Mancuso, che era alla guida del mezzo a due ruote. Il ragazzo è morto sul colpo. L’amica che viaggiava con lui è attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Entrambi, classe 2003, originari di Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena. È stata trasportata all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, invece, la conducente del Suv. La donna è sostanzialmente illesa, seppure in stato di choc. Adesso spetterà agli agenti della Stradale chiarire la dinamica del terribile schianto ed accertare le eventuali responsabilità per la morte della giovane vittima.

La dinamica dell’incidente fatale per Leonardo Mancuso

Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 22.00 (allo scoccare del coprifuoco) sul litorale ravennate, all’incrocio tra via III Traversa Pineta e viale 2 giugno. In base ad una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia locale di Cervia-Milano Marittima, la moto guidata da Leonardo Mancuso – una Benelli di grossa cilindrata – procedendo verso il mare non avrebbe dato la precedenza al Suv Hyundai Tucson guidato dalla donna coinvolta, ovvero una trentunenne originaria di Castiglione di Cervia. Quest’ultima non sarebbe riuscita a frenare in tempo e avrebbe dunque travolto il mezzo a due ruote su cui erano a bordo i due giovanissimi centauri. Il diciottenne di Forlimpopoli è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo degli operatori sanitari accorsi con una autoambulanza e due auto mediche.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Stradale di Cervia, i quali hanno effettuato i rilievi necessari a comprendere la dinamica dell’incidente fino all’una di notte. La donna alla guida del Suv coinvolto, inoltre, è stata sottoposta agli esami tossicologici e alcolici del caso. Lo stesso verrà fatto nelle prossime ore sul cadavere di Leonardo Mancuso. Del tragico incidente si sta occupando il pm di turno Lucrezia Ciriello.