Pomeriggio 5, il fidanzato di Luana D’Orazio: “Mi hanno detto che non c’era più”

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Nei suoi programmi televisivi tratta argomenti di vario tipo: dal gossip a fatti di cronaca e attualità. Di recente ha permesso alla persone care della giovane Luana D’Orazio di dare voce al proprio dolore. Stavolta ha parlato il fidanzato della 22enne pistoiese.

Il fidanzato di Luana a Pomeriggio 5

Luana D’Orazio era una ragazza dedita al lavoro, bellissima e madre di un bambino di cinque anni. Barbara D’Urso ha mostrato una serie di video che ha realizzato in cui spiccano simpatia e fascino, caratteristiche che la rendevano unica. Il suo sogno sarebbe stato quello di essere ospite della D’Urso, il suo idolo. Purtroppo un giorno non ha fatto più ritorno a casa perché morta nella fabbrica di Montemurlo, località in provincia di Prato. Nello specifico è stata intrappolata in un macchinario: l’orditoio. Dopo aver intervistato la madre, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha dato la possibilità al fidanzato Alberto Orlandi di dire la sua. Il 28enne ha commosso il pubblico con le sue toccanti parole.

“Ho sentito il suo urlo”

“È una situazione surreale. La notte prima aveva dormito a casa mia. Come al solito, appena è squillata la sveglia, l’ha spenta per non disturbare. Poi mi ha dato un bacio ed è andata a lavoro. Le ho chiesto di mandarmi un messaggio una volta arrivata e l’ha fatto. Poi, non l’ho più sentita. Mi ha chiamato la madre Emma, quando ho risposto ho sentito il suo urlo. Poi, i carabinieri mi hanno detto che non c’era più”. Mentre diceva queste cose Alberto cercava in tutti i modi di non piangere, ma le lacrime hanno sfiorato il volto della D’Urso e di tanti telespettatori. Si spera che la giustizia trionfi. L’autopsia, svolta dal medico Luciana Sonnellini a Pistoia, non lascia dubbi: Luana è morta per un trauma fratturativo toracico-polmonare dopo essere stata schiacciata nella macchina tessile nella fabbrica dove lavorava da tempo. È morta sul colpo e non è chiaro la dinamica degli eventi. Entro mercoledì sarà eseguita la perizia e inizieranno le indagini sulla titolare dell’azienda Luana Coppini e il tecnico manutentore Mario Cusimano.

Leggi anche -> Luana D’Orazio, la madre: «Già una volta il macchinario le aveva tirato la maglietta»

L’attesa dell’autopsia definitiva

A prescindere da tutto l’autopsia definitiva sarà messa agli atti fra 60 giorni. I funerali si svolgeranno il primo pomeriggio di lunedì nella Chiesa di Cristo Risorto a Spedalino Asnelli. Le persone che hanno fatto parte della vita di Luana custodiranno il suo ricordo per sempre nel cuore. I genitori hanno intenzione di scoprire la verità, affinché episodi del genere non accadano più. In effetti tutti sono sconvolti dalla morte di Luana. È impensabile che nel 2021 una persona perda la vita così, soprattutto sul luogo di lavoro. Sicuramente le indagini faranno il loro percorso e tutti sperano che trionfi la giustizia per Luana e la famiglia.

Leggi anche -> L’autopsia di Luana D’Orazio, stritolata dal macchinario: “morta per schiacciamento”