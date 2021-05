Un passo dal cielo 6, anticipazioni della puntata di giovedì 13 maggio

La fiction Un Passo dal cielo 6 sta riscuotendo un enorme successo. Il merito è senza dubbio dell’avvincente storia e del formidabile cast. Ecco le anticipazioni della puntata di giovedì 13 maggio. Ci saranno delle svolte interessanti.

Un passo dal cielo 6, un vero successo

In tutto ci sono 16 episodi che andranno in onda in 8 serate. La fiction è prodotta da Lux Vide e il protagonista è il bravissimo Daniele Liotti. I telespettatori sanno che 10 anni fa c’è stata la prima stagione e il ruolo di spicco era stato affidato a Terence Hill. La novità è che il personaggio principale non è più un comandante della forestale, bensì un civile che vive da eremita in montagna dopo la morte della moglie. Le puntate sono disponibili su RaiPlay. I più attenti hanno notato che in questa stagione l’ambientazione non è più la stessa: si è spostata dal Trentino sulle Dolomiti. Tra i vecchi volti ci sono Enrico Ianniello nel ruolo del commissario Nappi, Gianmarco Pozzoli e Giusy Buscemi, ossia la sorella del commissario. Nella puntata di giovedì scorso la giovane Federica (cieca) ha versato lacrime per la morte del padre ritrovato senza vita. Vincenzo e Francesco si sono recati in un paese sperduto, animato da rivalità antiche e amori segreti. Grazie alla loro professionalità e sesto senso sono riusciti a risolvere l’enigma del caso.

Anticipazioni del 13 maggio

L’episodio di giovedì prossimo è intitolato Il sentiero delle ore e sarà ricco di colpi di scena, come sempre del resto. Stavolta la vicenda ha inizio con il ritrovamento di un corpo senza vita di un ragazzo. È stato ritrovato poco distante da un monastero sperduto tra le montagne. Vincenzo e Francesco avranno a che fare con la comunità di monaci. Tra le mura della struttura religiosa svolgeranno le loro indagini per scoprire l’identità dell’assassino. Si renderanno conto che si può arrivare a compiere dei gesti impensabili quando non si ottiene il perdono. Intanto Francesco riuscirà a guardare in faccia il proprio passato, anche se ciò risveglierà dei fantasmi piuttosto pericolosi. Vincenzo, invece, cerca di aiutare Carolina a realizzare un sogno custodito nel cassetto. Anche stavolta sicuramente riusciranno a far trionfare la verità. Giovedì scorso la fiction ha battuto Felicissima sera grazie a 4.860.000 telespettatori e al 21,8% di share, ottenendo più del doppio dei telespettatori di Pio e Amedeo su Canale 5 (2.095.000 con l’11% di share).

Dopo Emma potrebbe esserci Carolina?

La morte della moglie Emma è una ferita ancora aperta. Il dolore è ancora vivo e forte in Vincenzo al punto tale da ripercorrere il suo passato. Non può non addentrarsi in ricordi pericolosi che, tuttavia, potrebbero eliminare tanti dubbi che logorano il suo animo da tempo. Intanto, il suo legame con Carolina diventa sempre più forte. Per questo motivo una volta aver scoperto il passato della donna, deciderà di aiutarla a realizzare un sogno da troppo tempo lasciato in disparte.

