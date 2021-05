Migranti, Varchi (Fdi): “Lampedusa al collasso, gestione fallimentare”

Carolina Varchi, deputata siciliana di Fratelli d’Italia, si è espressa a toni duri nei confronti del Governo a seguito dell’ennesimo sbarco di migranti a Lampedusa. L’isola è al collasso e, per questa ragione, è stato chiesto il blocco navale.

Oltre duemila migranti sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime quarantotto ore. Nella notte sono stati 635 quelli salvati dalla Capitaneria a bordo di quattro imbarcazioni. Essi si aggiungono a coloro che sono arrivati nella giornata di ieri. Un totale di venti sbarchi con 2.128 persone, tutte trasferite all’hotspot dell’isola. Una situazione che sta diventando insostenibile. A parlarne è stata Carolina Varchi, deputata siciliana di Fratelli d’Italia. La capogruppo in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati ha richiesto al governo del Premier Mario Draghi che vengano presi immediati provvedimenti.

L’appello di Varchi sui migranti a Lampedusa

“In 48 ore più di 2mila persone sono sbarcate a Lampedusa. La continuità nella fallimentare gestione degli immigrati dal governo Conte al governo Draghi è preoccupante. L’Italia viene invasa da migliaia di irregolari che portano guadagno unicamente a chi vuole lucrare sul commercio di essere umani e sulle tragedie. L’isola è al collasso e, complice il bel tempo, la situazione non potrà che peggiorare“. Con queste parole la deputata Carolina Varchi si è scagliata contro i vertici della politica.

E sulle possibili soluzioni: “Sono urgenti misure rigide come il blocco navale, chiesto da sempre da Fratelli d’Italia. Mentre numerose attività sono chiuse e gli italiani subiscono il coprifuoco, migliaia di immigrati sono liberi di girare liberamente per il nostro territorio con tutti i pericoli sanitari che ne derivano“, ha concluso la capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati.

Le ipotesi del governo Draghi

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, a fronte degli innumerevoli sbarchi sull’isola di Lampedusa, ha chiesto al Premier Mario Draghi di inserire il tema dei migranti nell’agenda politica. L’argomento dovrebbe essere trattato nel prossimo consiglio dei ministri. Le strade che il Governo intende perseguire per migliorare la situazione sono tre: la richiesta di aiuti concreti da parte della Commissione europea, il ripristino degli accordi di Malta per il ricollocamento volontario dei richiedenti asilo in Europa; gli accordi bilaterali con Libia e Tunisia.