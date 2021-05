Roma, è caos-candidature: l’appoggio di Conte a Raggi affossa Zingaretti

Le comunali di Roma sono ancora nel pieno dell’incertezza, ma l’ultima mossa politica di Conte hanno decretato la prima sconfitta per Letta.

Giuseppe Conte – come leader del Movimento 5 stelle – incassa la prima “vittoria” sul segretario del Partito democratico, Enrico Letta. In che modo? Appoggiando la corsa dell’attuale sindaca di Roma, Virginia Raggi, nelle prossime elezioni comunali. Come già fatto in passato – per due volte – dal garante dei pentastellati Beppe Grillo, l’ex premier ha fatto un endorsement alla prima cittadina della Capitale.

E ha fatto così sfumare ogni possibilità di candidatura di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, per cui i dem avevano insistito nelle ultime settimane. Nel frattempo quindi è riemerso il nome di Roberto Gualtieri, ex ministro dell’Economia durante il Conte bis, che ha annunciato la sua corsa alle primarie del centrosinistra per il Campidoglio, in programma per il prossimo 20 giugno. Ormai, quindi, è sempre più chiaro: se ci sarà, l’alleanza giallorossa tra Pd ed M5s sarà solo al ballottaggio.

Perché l’endorsement di Conte fa sfumare la candidatura di Zingaretti

Ma perché l’endorsement di Conte fa sfumare la candidatura di Zingaretti? Perché da giorni il governatore del Lazio aveva fatto intendere che avrebbe potuto prendere in considerazione l’ipotesi di candidarsi in Comune, ma solo se i cinquestelle fossero rimasti all’interno della sua maggioranza di Giunta in Regione. Non voleva sfaldare l’alleanza giallorossa. E Conte, con le sue parole pro Raggi, ha chiuso a questa evenienza. “Il Movimento 5 Stelle su Roma ha un ottimo candidato: Virginia Raggi. Il Movimento l’appoggia in maniera compatta e convinta, a tutti i livelli“, ha detto l’ex presidente del Consiglio.

E le sue motivazioni l’ha snocciolate anche in una lettera inviata e pubblicata da La Stampa. “Virginia sta dando un nuovo volto alla città”, ha scritto Conte. E ha spiegato: “Dopo una fase iniziale in cui la sua amministrazione ha dovuto dare segni di discontinuità con le gestioni del passato e ha dovuto tanto seminare, si iniziano a vedere i chiari frutti di questo intenso lavoro e i romani se ne stanno rendendo conto ogni giorno di più”. Infine ha aggiunto: “Dispiace che a Roma non si siano realizzate le condizioni per pianificare con il Pd una campagna elettorale in stretta sinergia. Il lavoro comune a livello di governo regionale merita di essere portato a termine fino alla fine della legislatura”. Nessuna alleanza, quindi. Ma comunque vada, il candidato che andrà al ballottaggio con il centrodestra verrà sostenuto da entrambi i partiti. Questo è l’accordo.

Il candidato del Pd alle primarie

Una volta sfumata l’opzione Zingaretti, vista la situazione in Regione, si è fatto avanti nuovamente Gualtieri. “Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono”, ha detto l’ex ministro dell’Economia. E ha aggiunto: “Non è stata una decisione facile da prendere perché far bene il sindaco di Roma è un’impresa da far tremare le vene ai polsi“, ma, ha concluso, “dopo una lunga riflessione ho deciso di accettare perché penso di poter aiutare la mia città a vincere la sfida del rilancio”. Gualtieri se la vedrà ai gazebo del 20 giugno con i candidati dem Paolo Ciani, Tobia Zevi, Giovanni Caudo e – forse – Monica Cirinnà.