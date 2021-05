Covid Usa: vaccino Pfizer autorizzato per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni

La Food and Drug Administration ha autorizzato il vaccino Pfizer negli Usa per la fascia d’età 12-15 anni.

L’annuncio tramite un post su Twitter del Washington Post, il via libera era atteso da giorni, dopo che Pfizer aveva annunciato i risultati della sua sperimentazione sugli adolescenti, dimostrando che il vaccino è almeno altrettanto efficace in quella fascia di età quanto lo è negli adulti.

