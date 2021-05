“Qui non esistono signorine, ma dottoresse”. La battaglia dei medici donne di un ospedale

“Qui non esistono signorine, ma dottoresse”. La battaglia dei medici donne dell’ospedale di Frattamaggiore (Napoli)

“Qui non esistono ‘signorine’, ma dottoresse“.Con questo cartello i medici donne dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (Asl Napoli 2 Nord) portano avanti lo loro battaglia contro il gender gap. Le dottoresse si scagliano contro il comportamento sessista di alcuni pazienti che chiamano gli uomini “dottori“, mentre le donne “signorina” o “signora“.

Le dottoresse raccontano che «negli stessi corridoi gli uomini vengono chiamati dottori». Per questa ragione, hanno deciso di portare avanti una battaglia di genere interna. Da qui l’idea di apporre un cartello che, come riportato da La Repubblica Napoli, dice: «In questi ambulatori non esistono signorine. Ma le dottoresse».