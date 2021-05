A Roma i Carabinieri smantellano un cartello della droga legato alla criminalità pugliese, 13 arresti.

L’operazione dei Carabinieri è in corso nelle province di Roma e di Brindisi da questa mattina all’alba. Il Comando Provinciale Carabinieri di Roma, insieme con i comandi Arma territorialmente competenti, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 13 persone. Gli arrestati sono responsabili, a vario titolo, di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Via in Selci hanno portato al provvedimento restrittivo delle 13 persone, nell’ambito dell’indagine convenzionalmente denominata Box, condotta mediante attività tecniche e dinamiche negli anni 2016 e 2017. Il 30 aprile 2016, durante un’operazione, la polizia ha sequestrato 35kg di hashish all’interno di un box nella zona Infernetto. Il box è risultato essere di proprietà di un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare lo scorso 24 marzo. Già nel 2016 però nei confronti dell’uomo sono cessati tutti i rapporti di impiego a causa dei gravi comportamenti illeciti durante il servizio.

Le successive indagini hanno portato all’identificazione dei principali componenti dell’organizzazione. Questi erano in contatto con trafficanti pugliesi e narcotrafficanti domiciliati in Spagna. Le investigazioni hanno dimostrato la continua operatività nel comune di Roma-Capitale. Un gruppo di italiani che smerciavano consistenti quantità di cocaina, hashish e marijuana nei quartieri La Rustica, Ponte di Nona, Acilia e litorale romano.

Gli indagati per l’approvvigionamento delle sostanze si sono rivolti spesso a esponenti della criminalità organizzata brindisina con varie trasferte nella provincia. Uno dei personaggi di spicco in Puglia è condannato dalla Corte Penale di Ioannina (Grecia) alla pena di anni 15 di reclusione. Era stato arrestato il 19 marzo del 2018, per traffico di stupefacenti in quanto trovato in possesso di 27 kg di cocaina nel mentre tentava di importare tale quantitativo in Italia.

Le indagini hanno consentito di ricostruire due tratte di sostanze stupefacenti provenienti da Malaga, in Spagna. Gli arrestato spedivano le sostante mediante corriere utilizzando nomi di aziende inesistenti. Inoltre, gli inquirenti hanno trovato armi da sparo clandestine in possesso di alcuni indagati. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 17 persone per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno sequestrato 2 kg di cocaina, 123 kg di hashish e 54 kg di marijuana.