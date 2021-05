Nina Rima chi è e cosa fa la bellissima 21enne | Età, lavoro, Chiara Ferragni

Nina Sophie Rima oggi ha 21 anni. Due anni fa a seguito di un grave incidente, le è stata amputata una gamba. Oggi la giovane fa la modella ed è anche influencer

Il sogno più grande di Nina Sophie Rima è diventare una modella. Oggi è anche un’influencer. “Tutti mi dicevano che avevo un bellissimo taglio di gambe e proprio sulle mie gambe avevo puntato, affacciandomi al mondo della moda. Quando mi risvegliai dall’anestesia e mi ritrovai con mezza gamba in meno, mi girarono un po’!”: così racconta oggi, mentre chiarisce come è cambiata la sua vita. Ha reagito sin da subito, proprio perché “se non la prendi a ridere, troppe sono le occasioni per rimanerci male. Come tutte le volte che mi dicono che sono in gamba. Non fa ridere?”.

Nina è stata scoperta da Chiara Ferragni, e poi è stata contattata da diversi brand e case di moda . Sul suo profilo Instagram ha oltre 70 mila follower. Prima dell’incidente ne aveva 700. Non che non abbia avuto paura quando una casa di moda con cui lavorava le ha chiuso la porta in faccia, vedendola dopo l’incidente con la protesi. “Per un attimo ho avuto paura di dover rinunciare al mio sogno – racconta in un’intervista. Poi sono tornata su Instagram e ho cominciato a pubblicare foto e messaggi. Inizialmente le persone mi scrivevano per incoraggiarmi e aiutarmi. A un certo punto, quasi all’improvviso, mi sono accorta che stavo iniziando io ad aiutare gli altri”.

Nina sui suoi profili social alterna messaggi sulla vita a quelli pubblicitari. Sempre protagonista nelle foto, in diverse parti del mondo, insieme con la sorella o le migliori amiche e la protesi, che calza o mostra per gioco.