Riccardo Facchini chi è | carriera | vita privata dello chef

Chi è Riccardo Facchini? Lui è uno dei nuovi chef protagonisti del programma La prova del cuoco. Conosciamolo meglio questo giovane chef

Nato a Monte San Pietro, provincia di Bologna, si diploma presso l’istituto alberghiero. Appassionato da sempre di cucina, confessa di aver ereditato questa grande passione dalla nonna. Dopo un po’ di gavetta nei ristoranti di Bologna, decide di trasferirsi in Francia. A Lione si diploma in lingue straniere applicate per poi laurearsi, una volta rientrato a Bologna, in lingue e letterature straniere.

La carriera dello chef

In Francia ha modo, nel 2010, di fare uno stage nella cucina dello chef stellato Antony Genovese. Tornato in Italia, nel 2011 fa il suo debutto come chef televisivo ne La Prova del Cuoco di Antonella Clerici. Oltre che su Rai 1, lo possiamo ammirare anche sulle reti Sky Uno, Alice TV e Bravo TV. A Bologna ha il suo ristorante, l’Opificio Senzanome, che deve il particolare nome proprio alla via che lo ospita. Oltre che offrire piatti che cercano di recuperare la tradizione seppur con un tocco di innovazione, nel suo ristorante lo chef tiene anche dei corsi di cucina amatoriale insegnando tecniche sia tradizionali che contemporanee. Ama definire la sua la “cucina del ricordo” proprio per quel tentativo di riportare in tavola quei sapori che aveva imparato a riconoscere ed amare da piccolo, con la nonna.

La vita privata di Riccardo

Amante dello sport, per 15 anni ha praticato salto a ostacolo a cavallo. Tra le sue passioni anche la lettura e la musica ed ha confessato di amare i cartoni animati. Possiamo seguirlo sul suo profilo Facebook dove ama postare foto che riguardano il suo lavoro, le sue passioni ed i suoi viaggi.