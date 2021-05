Previsioni Meteo OGGI martedì 11 | nuvole con piogge

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 11 maggio. Al nord maltempo generale con rovesci e precipitazioni nel corso della giornata. Al centro tempo variabile intensificazione degli addensamenti e rovesci serali. Al sud cieli prevalentemente sereni con possibilità di annuvolamenti serali. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 11 maggio

Nord:

Moderato maltempo con precipitazioni via via sempre più diffuse a partire da regioni occidentali, Lombardia ed Emilia, nevose sulla catena alpina centrorientale oltre i 2000 metri; i fenomeni saranno anche di forte intensità e localmente temporaleschi dapprima su nord-ovest, area lombarda e Trentino-alto adige e poi, dal pomeriggio, anche sui rilievi veneti e friulani; attesi quantitativi molto abbondanti sul Piemonte settentrionale. Dalla sera attenuazione delle precipitazioni su ponente Ligure ed Emilia-romagna con parziali aperture.

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci diffusi, in assorbimento da fine giornata su zone orientali e meridionali con locali schiarite notturne. Sulle regioni peninsulari copertura consistente già dal mattino sulla toscana occidentale con associati rovesci, anche intensi sulla relativa porzione più settentrionale; estese e spesse velature altrove. Seguirà un generale peggioramento pomeridiano anche sulle restanti zone del centro con precipitazioni da sparse a diffuse, in riduzione notturna sui versanti adriatici di Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Al mattino ancora prevalente bel tempo; dal pomeriggio attesa una decisa intensificazione della copertura medio-alta su Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale e Basilicata, mentre sul resto del meridione prevarranno ancora condizioni di ampio soleggiamento con copertura scarsa o del tutto assente. In serata tuttavia la nuvolosità si intensificherà ulteriormente su Molise occidentale, settore campano e Basilicata tirrenica con piogge e locali rovesci, comunque di debole intensità; annuvolamenti compatti interesseranno da fine giornata anche la Calabria tirrenica ed il settore nordorientale siciliano, mentre innocue velature coinvolgeranno il resto dell’isola.

Temperature:

Minime in calo sulla Sardegna centrorientale; senza variazioni di rilievo su nord-ovest, Lombardia centroccidentale, pianure veneta e friulana, coste marchigiane, Campania centrosettentrionale, Salento, Basilicata e Calabria ioniche, Sicilia centromeridionale; in rialzo sul resto d’italia; massime in sensibile diminuzione su Piemonte orientale, Liguria, Lombardia, Trentino-alto adige, Veneto, Emilia-romagna, Sardegna e Toscana, meno marcato su Umbria e Lazio; in tenue aumento sul restante territorio piemontese centromeridionale, Puglia centrosettentrionale, rilievi lucani e calabresi e sulla Sicilia orientale; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati occidentali sulla Sardegna, in intensificazione da fine giornata; deboli dai quadranti meridionali sul resto del paese con rinforzi attesi fino alle prime ore serali su basso Piemonte, Liguria, Lombardia, centro peninsulare, Molise e Sicilia occidentale.

Mari:

Molto mossi mar e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il tirreno meridionale ad ovest e lo stretto di Sicilia; da poco mosso a mosso lo ionio; generalmente mossi i restanti bacini con moto ondoso in intensificazione serale al largo di mar ligure e tirreno centrale.