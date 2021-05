Covid, esperti indipendenti Oms: «Pandemia si poteva evitare». Report choc dell’Oms

Secondo un report pubblicato da un gruppo di esperti indipendenti Oms, a causa di scelte sbagliate, negazione e mancanza di coordinamento il mondo si è ritrovato travolto da una pandemia che «avrebbe potuto essere evitata».

Secondo gli esperti, quasi tutti i Paesi nel mondo postposero gli interventi per vedere come il virus si sarebbe diffuso. Ecco perché le misure anti-contagio sono giunte troppo tardi per bloccare la catastrofe. Gli esperti segnalano la mancanza di una leadership mondiale in grado di guidare il governo globale della pandemia, leadership che avrebbe potuto attuare leggi sanitarie internazionali restrittive.

Non solo sbagli da parte della Cina, ma anche dall’Oms: «Ci sono stati ritardi evidenti in Cina, ma ci sono stati ritardi ovunque», dice l’ex primo ministro neozelandese Helen Clark, co-presidente del gruppo di esperti indipendenti. In merito alle responsabilità dell’Oms «è passato troppo tempo», dicono, tra la notifica di un cluster di polmonite sconosciuta a metà dicembre 2019 e l’aver dichiarato, il 30 gennaio, lo stato di emergenza sanitaria. Tuttavia, pur intervenendo una settimana prima, le cose non sarebbero cambiate con facilità a causa dell’ «inazione di così tanti Paesi».

Formato da 13 esperti, il gruppo ha trascorso gli ultimi otto mesi ad analizzare la diffusione del Covid e le misure adottate dall’Oms e dagli Stati per contrastarla. Secondo il report, febbraio 2020 è considerato un “mese perduto” in cui molti Paesi avrebbero potuto agire per fermare il virus. Ergo “ritardi, esitazioni e smentite” hanno fatto dilagare la pandemia, secondo gli esperti.