Violentata dall’ex compagno della nonna quando aveva 6 anni, il racconto che lo fa condannare

Abusata per anni quando era solo una bambina dall’ex compagno della nonna, la vittima oggi adolescente racconta tutto e lo fa condannare. Confermati 7 anni e mezzo di reclusione per l’orco.

Arriva oggi la prima condanna per un uomo accusato di abusi sessuali su minore. Secondo quanto viene riportato da Il Gazzettino, il Tribunale di Venezia ha confermato i 7 anni e mezzo di reclusione per l’orco che aveva abusato della nipotina della sua compagna, con la quale ha intessuto una relazione durata diversi anni. La vittima, oggi adolescente, era presente al momento della sentenza. Ed è stata proprio lei, ormai quattro anni fa, a denunciare quegli abusi subiti quando aveva poco più di 6 anni, all’interno della casa di sua nonna.

Lo rincontra per caso e trova il coraggio di denunciare

I fatti risalgono al periodo che va dal 2009 al 2012, quando la vittima era una bambina tra i 6 e i 9 nove. L’orco era il compagno della nonna, colui che “ha indotto la minore, abusando delle condizioni di inferiorità fisica della persona offesa a subire o compiere atti sessuali, spesso facendole vedere prima dei video pornografici”. Abusi, questi, che la piccolina è stata costretta a subire per anni, fino alla rottura della relazione tra l’uomo e la nonna della bimba.

La ragazza è riuscita a trovare il coraggio di raccontare quel dramma solo nel 2017, dopo aver rivisto quell’uomo. Tornato a casa della nonna per riprendere alcuni suoi effetti, l’orco aveva tentato un nuovo approccio, con la ragazza ormai adolescente. La vittima, che è riuscita a respingere quelle avances, non ce l’ha fatta a tenere quel dolore per sé, e si sarebbe per questo confidata con una parente. Immediata la denuncia, a cui sono seguite le indagini, l’audizione della piccola in forma protetta e il rinvio a giudizio dell’uomo.

Oggi è infine arrivata la prima condanna. Il collegio ha condannato l’imputato a 7 anni e 6 mesi di reclusione, con risarcimento della parte civile tramite provvisionale di 15mila euro, in attesa di una definizione più precisa del danno da parte del Tribunale civile. Per quell’orco la Procura aveva chiesto 8 anni di reclusione, mentre la parte civile aveva proposto un risarcimento di 50mila euro. L’imputato, che ha sempre negato ogni accusa, ricorrerà in appello assistito dal legale Valentino Manon.