Previsioni Meteo OGGI mercoledì 12 | coperto al nord

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 12 maggio. Al nord cieli coperti con intensificazione dei rovesci giornalieri. Al centro tempo instabile con comparsa di nubi sparse nel corso della giornata. Al sud cieli prevalentemente sereni con possibilità di annuvolamenti sparsi. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 12 maggio

Nord:

Molte nubi compatte sulle aree alpine, restante Triveneto, levante ligure, rilievi emiliani e Romagna con con piogge e locali temporali attesi tra mattina e pomeriggio e che nella prima parte della giornata potranno occasionalmente risultare ancora intensi a ridosso dei rilievi orientali; quota neve sulle alpi centrorientali oltre i 1800 metri; poche le nubi nubi sulle restanti aree occidentali ed estesa copertura media altrove. Da fine giornata decisa riduzione dei fenomeni, salvo rovesci sparsi che sconfineranno sulle zone pianeggianti di Lombardia e Veneto e potranno interessare anche il ponente ligure.

Centro e Sardegna:

Sull’isola al mattino cielo sereno seguito poi da copertura via via sempre più diffusa sulle zone occidentali e settentrionali dell’isola con qualche occasionale piovasco serale. Sul resto del centro addensamenti consistenti su regioni tirreniche, Marche, Umbria e rimanenti aree appenniniche con deboli rovesci sparsi, più frequenti sulla toscana settentrionale; nel pomeriggio parziale attenuazione della copertura con esaurimento dei fenomeni dapprima su Lazio ed Abruzzo e poi, dalla sera, anche su Umbria e Marche.

Sud e Sicilia:

Annuvolamenti decisi su Molise occidentale, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche con rovesci sparsi sempre di debole intensità, in esaurimento dalle ore pomeridiane; sul restante meridione prevalenza di bel tempo seppur con temporanea copertura a tratti consistente che interesserà in mattinata le restanti aree adriatiche e la Sicilia tirrenica.

Temperature:

Minime in tenue rialzo sulle estreme aree ioniche; senza variazioni di rilievo su levante Ligure, Friuli-venezia giulia, rimanente territorio pugliese e Sicilia sudorientale; in diminuzione sul resto d’italia; massime in sensibile flessione su settore friulano ed al meridione, meno marcato su Toscana orientale, entroterra marchigiano, Umbria, Lazio centromeridionale ed Abruzzo; stazionarie su veneto centrorientale, Emilia-romagna ad est, Sardegna e toscana occidentali, nord Lazio; in aumento sul resto del nord, più deciso tra Piemonte e lombardia.

Venti:

Forti occidentali sulla Sardegna; deboli variabili su alpi e prealpi, meridionali sulla Liguria ed occidentali sul resto del nord; deboli o moderati occidentali sul restante centro sud con ulteriori rinforzi sulla dorsale appenninica.

Mari:

Da molto mosso ad agitato al largo il mar ligure; da mossi a molto mossi il tirreno settentrionale e lo ionio occidentale; da mosso a poco mosso il restante ionio; poco mosso l’adriatico; molto mossi i restanti bacini.