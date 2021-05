Previsioni Meteo OGGI giovedì 13 | nuvole con piogge

Nella giornata di oggi giovedì le previsioni meteo del 13 maggio. Al nord maltempo generale con piogge e rovesci temporaleschi. Al centro cieli coperti con intensificazione in giornata e possibili rovesci. Al sud cieli sereni con possibilità di annuvolamenti nel corso della giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 13 maggio

Nord:

Nubi cumuliformi sparse già dal primo mattino sulle regioni alpine centro orientali, con rovesci o temporali sparsi; addensamenti compatti lungo l’arco alpino e sul levante Ligure, con rovesci o temporali sparsi su quest’ultima area. Ampi spazi di sereno sul resto del settentrione. Dal tardo mattino generale aumento delle nubi cumuliformi, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, specie sulle regioni centro orientali, in intensificazione pomeridiana sul triveneto.

Centro e Sardegna:

Al mattino addensamenti compatti sulle aree interne delle regioni tirreniche peninsulari e nubi cumuliformi sparse sul resto del centro, con rovesci in generale sparsi, leggermente più intensi sul versante tirrenico, in attenuazione dal tardo pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sulla Sardegna.

Sud e Sicilia:

Addensamenti compatti lungo le aree interne delle regioni tirreniche peninsulari e nubi cumuliformi sparse lungo le aree costiere adriatiche, entrambe con rovesci o temporali sparsi associati, in attenuazione dalla serata; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in aumento lungo le aree costiere ioniche, in diminuzione, anche sensibile sul resto del paese; massime in aumento sulle regioni alpine centro occidentali, coste della Toscana, Sardegna centromeridionale e coste ioniche, in diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Moderati occidentali al centro-sud, con locali rinforzi lungo la dorsale appenninica e sui rilievi della Sardegna; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati il mar Ligure, mare di Sardegna e tirreno settentrionale; da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia e l’adriatico; generalmente mossi i restanti mari.