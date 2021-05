Davide e il vaccino con l’amico a quattro zampe per superare la paura

Davide è un ragazzo di 18 anni, paziente fragile dell’ospedale Meyer di Firenze. Al suo fianco è giunto in soccorso un inaspettato amico a quattro zampe.

Oggi era il turno di Davide per il vaccino anti-covid, lui è un giovane paziente fragile seguito presso l’ospedale Meyer di Firenze. Davide ha paura degli aghi ma in suo aiuto è giunto Polpetta uno dei cani dell’associazione Antropozoa in “servizio” all’ospedale pediatrico fiorentino. Polpetta e Davide si conoscono da anni, l’amico peloso ha accompagnato il giovane fin da quando ha iniziato le cure, ora, il ragazzo è seguito in continuità terapeutica.

Davide ha chiesto specificatamente la presenza di Polpetta per poter superare l’ansia e la paura e così è stato: si è presentato presso il Vaccination Center del Meyer con il suo fidato amico in braccio e ha affrontato l’iniezione con il sorriso.