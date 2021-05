Cena da due amici ma viene drogato e stuprato:«Abbandonato sanguinante in strada»

La polizia ha fermato due giovani che avrebbero drogato e stuprato un conoscente in un appartamento a Roma

La polizia ha fermato due giovani che avrebbero drogato e stuprato un conoscente, in un appartamento di Roma. I due sono accusati di stupro di gruppo, lesioni e, per uno di loro, anche spaccio di droga.

I fatti risalgono allo scorso autunno quando, da poco passate le 5 del mattino, 118 e Polizia di Stato hanno soccorso un giovane in un bar dei Colli Albani. Il giovane agitato e molto scosso, ha detto di aver fatto uso di droghe e di aver subìto uno stupro da degli amici. Dopo gli accertamenti del caso, è giunta la conferma sia dello stupro sia dell’uso di droga.

Ma dopo ulteriori indagini, portate avanti dagli inquirenti del commissariato Appio si è scoperto che la vittima, dopo aver cenato e fatto uso di droghe (soprattutto Ghb, stupefacente tristemente noto come «droga delle stupro») con due conoscenti in casa di uno di loro, d’improvviso è stato invitato ad andar via. Il giovane, dopo essersi aggirato per un pò per la strada, è tornato a casa del conoscenze per chiedere di essere riportati a casa.

A quel punto i due giovani lo hanno fatto entrare in casa ma una volta dentro lo hanno stuprato entrambi e lo hanno buttato di nuovo fuori di casa, in strada, sanguinante. Lo hanno anche minacciato di non raccontare nulla a nessuno altrimenti avrebbero mostrato il video al fidanzato.

Secondo l’ipotesi del giovane stuprato, i violentatori, nel corso della cena, gli avrebbero messo a sua insaputa altra droga. I poliziotti, dopo una lunga indagine, hanno identificato i 2 stupratori, entrambi romani, di 32 e 25 anni, e ora la Procura della Repubblica procederà nei loro confronti.