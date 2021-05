Berlusconi come sta in salute? Zangrillo:«Sta bene, fatevene una ragione»

Il dottor Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele, su Twitter, ha scritto delle condizioni di salute del leader di Forza Italia

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sembra star meglio e a breve potrebbe essere fuori dal San Raffaele, dove è ricoverato da diversi giorni. Lo si evince dalle dichiarazioni del primario Alberto Zangrillo, che su Twitter scrive: «Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. TUTTI i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione». Di ritorno dall’ospedale, la senatrice Licia Ronzulli, ha commentato: «Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà. Si sta risolvendo un quadro infiammatorio per il quale si è reso necessario il ricovero».

Berlusconi sarà dimesso «in questi giorni», dice Ronzulli. Intanto Antonio Tajani, coordinatore nazionale FI, ha postato su Twitter: «Ho appena parlato con Berlusconi. A nome di tutta Forza Italia gli ho fatto gli auguri di pronta guarigione». Anche Gianni Letta ha sentito Silvio Berlusconi al telefono, per sapere come stesse, e lo hanno intercettato in viva voce col leader di Fi proprio mentre l’Ansa gli chiedeva notizie su un’altra linea sulle sue condizioni di salute.

Al telefono si sente Berlusconi salutare prima di finire la conversazione. Letta chiude il discorso con l’Ansa dicendo : «Sta bene».