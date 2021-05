Svolta su uso mascherine negli Usa:«Se siete vaccinati non vanno più messe all’aperto e al chiuso». Ecco cosa si potrà fare

Svolta negli Stati Uniti sull’uso delle mascherine. I Centri Usa per controllo e prevenzione malattie ieri hanno comunicato che chi ha fatto entrambe le dosi di vaccino non deve più indossare mascherine all’aperto e al chiuso nella gran parte dei luoghi.

A breve sarà pronta una guida che permetterà il ritorno a una vita normale. I Centri auspicano che la guida incentiverà ancora più statunitensi a farsi vaccinare e ha anche detto che le persone totalmente immunizzate non dovranno rispettare neppure il distanziamento nella maggior parte dei posti.

Il presidente Usa Joe Biden, a tal proposito, ha detto:«Penso che sia un grande traguardo, una grande giornata. Se sei completamente vaccinato e puoi toglierti la maschera, ti sei guadagnato il diritto di fare qualcosa per cui gli americani sono conosciuti in tutto il mondo: salutare gli altri con un sorriso».

I centri di controllo raccomandano tuttavia alle persone vaccinate di mettere mascherine su aerei e treni, aeroporti, hub di transito, transito di massa, ospedali, studi medici. Alcuni funzionari di Stati Usa hanno annunciato che rivedranno subito i requisiti attualmente vigenti per l’uso delle mascherine.

«Chi è già stato completamente vaccinato può indossare la maschera per solidarietà o in senso simbolico, ma il fatto di indossare una maschera in casa non giova a nessun altro», ha sottolineato Vinay Prasad, epidemiologo e biostatista Università California, San Francisco. «C’è una probabilità infinitamente bassa di avere anche un’infezione che può essere rilevata su un test PCR, per non parlare di essere in grado di diffonderla a qualcuno».