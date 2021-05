Per i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), i vaccinati possono tornare ad una vita normale. Il presidente degli Stati Uniti, Biden e i senatori dicono addio alla mascherina.

Dopo la Germania che ha abolito il coprifuoco e altre rigide norme anticovid per i vaccinati, arriva il via libera anche dagli Stati Uniti. Ieri, infatti, i Cdc hanno annunciato le nuove regole. La nuova direttiva revoca l’obbligo della mascherina per i vaccinati. Nello stesso momento dell’annuncio, alla Casa Bianca, Joe Biden incontrava un gruppo di senatori repubblicani per discutere sulle infrastrutture. Non appena hanno sentito l’annuncio i senatori si sono tolti la mascherina. Così ha raccontato la repubblicana Shelley Moore Capito: “Anche il presidente si è tolto la mascherina”. Credo che ora vedremo più persone pronte a vaccinarsi perché la ricompensa sarà che non dovranno indossare la mascherina“, ha aggiunto la senatrice.

Il presidente è arrivato nel Rose Garden insieme alla vice presidente Kamala Harris, entrambi senza mascherina. Arriva anche il commento del presidente degli Stati Uniti sull’addio alla mascherina per i vaccinati “Oggi è un grande giorno per l’America nella lunga battaglia contro il coronavirus”, ha detto Joe Biden. Ma sottolinea “La cosa più sicura che possiamo fare è fare in modo che tutti siano vaccinati ” ricordando che sarà ancora più facile quando un numero maggiore di persone saranno vaccinate. Per il momento però “Ancora perdiamo troppi americani perché abbiamo ancora troppe persone non vaccinate“.