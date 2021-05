Omicidio a Bari, trovato un rumeno in un casolare. Arrestato un connazionale.

L’autore dell’omicidio del 46enne rumeno è stato arrestato. L’uomo, Vasile Mihalcea, era stato trovato l’altro ieri sera senza vita e con segni di ferite da arma da taglio e da corpo contundente sul corpo in un casolare abbandonato a Carbonara, alla periferia di Bari. Il presunto assassino sarebbe Gheorge Busuioc, 44enne, romeno, pregiudicato, domiciliato a Toritto. I carabinieri della Compagnia di Bari-San Paolo, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica, Giuseppe Dentamaro, che hanno indagato sul caso, hanno ricostruito la dinamica del delitto hanno identificato il presunto responsabile.

L’autore del delitto aveva fatto perdere le sue tracce. Ma gli elementi raccolti dagli inquirenti sulla scena del delitto e le dichiarazioni dei testimoni hanno indotto la Procura della Repubblica ad emettere un fermo. L’indiziato è un connazionale della vittima. Ieri una volante della Polizia di Bari è intervenuta all’interno dello scalo delle Ferrovie Appulo-lucane di via Cifarelli. Qui era stata segnalata la presenza di alcuni cittadini stranieri che, saliti a bordo di un treno, in evidente stato di ubriachezza, importunavano gli altri utenti. Sul posto gli agenti della Questura hanno immediatamente riconosciuto Busuoic e lo hanno arrestato. Sono ancora in corso accertamenti sul movente. Il delitto può essere stato conclusione di una lite in una serata a base di alcol che la vittima e l’assassino avevano trascorso insieme.